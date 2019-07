calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Nel giorno della definizione dell’affare Juve-De Ligt e del possibile allontanamento di James Rodriguez dal Napoli, il mercato tiene comunque banco. Cominciamo dalla Fiorentina, che deve risolvere la questione Chiesa, smentisce l’interessamento per Balotelli e monitora la situazione relativa a Veretout, conteso da Milan e. Questi ultimi sempre sulle tracce di, la cui corte delHam fa però. Gli inglesi sono infatti disposti a versare i 40 milioni di euro richiesti dai bianconeri per la cessione. In Brasile Everton Cebolinha ha fatto sapere ai dirigenti del Gremio di avere un’offerta irrinunciabile dall’Europa, e a Porto Alegre circolano i nomi di Bayern e Napoli. Il Paris Saint Germaincon il Brescia per avere Sandro, ma finora il ds parigino Leonardo rimane fermo sull’offerta di 25 milioni, che per Cellino non è ...

DiMarzio : #DeLigt e la #Juventus sono vicinissimi ?? Il punto sulla trattativa ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, in programma c'è un viaggio in Inghilterra: i nerazzurri cercheranno di trovare l'accordo… - CalcioWeb : Calciomercato, il punto - Higuain-Roma, il West Ham fa paura. Il PSG insiste per Tonali -