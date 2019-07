Boschi-Taverna | duello twitter | “Vai a fare la saldatrice” | “Io faccio l’avvocata | te?”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) “Vai ala saldatrice”, “Io sono avvocato, e tu?”. Botta e risposta viatra la deputata del Pd ed ex ministra per le Riforme Maria Elenae la senatrice M5s e vicepresidente del Senato Paola. Il dibattito si accende quandoha criticato il reddito di cittadinanza ele ha risposto: “Le consiglio di inviare il cv come saldatrice”. “Iol’avvocato. Ma non troverei nulla di male ail saldatore”, ribatte. Ad aprire il confronto tra le due parlamentari è stato un tweet dell’ex ministra: “L’ad di Fincantieri dice che mancano 6mila ragazzi perlavori manuali, come il saldatore. E lui è pronto ad assumerli. Forse il governo dovrebbe concentrarsi su questo anziché sul reddito di cittadinanza. I ragazzi hanno diritto a trovare un lavoro, non a ricevere un sussidio”. ...

