Borghezio | Conosco Savoini | è un soldato della Lega Salvini lo scarica?

(Di domenica 14 luglio 2019) “Certo cheil, è un mio vecchio amico. Resterò sempre suo amico perchè abbiamo la stessa ossatura dottrinale. Persone che, anche quando ci sono le turbolenze, restano ferme come torri. Ma lo sa che quasi sono contento? Per diventare unpolitico non è male aver affrontato qualche prova dura”. Lo afferma in un’intervista al CorriereSera Mario, per il quale”è un, delle nostre idee”.Prosegue quindi: “è presidente dell’associazione Lombardia-Russia non a caso, non è che si occupaCambogia. E’ normale che fosse agli incontri e forse era più interesseparte russa, che si deve premunire dai mestatori e faccendieri che cercano di infilarsi ovunque”.Per l’ex parlamentare,“si era ...

