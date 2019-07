Blackout a New York | Manhattan rimane al buio per tre ore

New York - Blackout di ore paralizza Manhattan : torna la luce e gli abitanti reagiscono così : Oltre 70mila persone senza luce , stazioni della metro al buio e diverse linee ferme, grattacieli al buio e senza aria condizionata. Il quartiere della città che non dorme mai, Manhattan , a New York , è stato colpito da un blackout durato diverse ore. Nel video, la reazione degli abitanti quando la corrente elettrica viene ripristinata. Il problema è nato dal malfunzionamento di un trasformatore in una centrale elettrica sotterranea. Video ...

Blackout a New York - 72mila senza luce e metro in tilt : Era un sabato sera d’estate più affollato del solito nel cuore di New York , perché il 13 luglio c’è lo spettacolo del Manhattanhenge, quando il sole al tramonto si allinea perfettamente con le strade tra i grattacieli di Midtown. Ma all’improvviso è stato il caos: un Blackout ha colpito gran parte dell’isola proprio all’imbrunire, e la prima ad andare in tilt è stata la rete della ...

In New Amsterdam neve e Blackout cambiano tutto - anche la programmazione : anticipazioni 26 maggio : Siamo ormai agli sgoccioli di questa prima stagione di New Amsterdam. Negli Usa il finale è andato in onda in questi giorni con ottimi ascolti e i fan sono già pronti a pensare a cosa succederà nella già annunciata seconda in onda dal prossimo settembre, il pubblico italiano, invece, dovrà attendere il 2 giugno per vedere gli ultimi episodi perché Canale 5 ha cambiato la sua programmazione. New Amsterdam tornerà in onda domenica prossima, il ...