Black Butterfly | trama | cast e curiosità del film su Rai 3 in prima tv

termometropolitico

(Di domenica 14 luglio 2019)delsu Rai 3 intvè un thriller psicologico diretto da Brian Goodman, che vede come protagonisti Antonio Banderas e Jonathan Rhys Meyers. Ilandrà in onda questa sera, domenica 14 luglio, su Rai 3. Il lavoro di Goodman ha unacoinvolgente, che prende forma in uno scenario tetro, con uno strano incontro tra uno scrittore in via di fallimento e un assassino appena uscito dal carcere. Sullo sfondo una serie di misteriose scomparse di giovani donne; storie raccapriccianti che aiuteranno lo scrittore, interpretato da Antonio Banderas, a trovare l’ispirazione per un nuovo romanzo. Cerimonia di chiusura Universiadi Napoli 2019: ospiti, orario e bigliettideldi Goodmanvede come protagonista uno scrittore, preda dell’alcolismo, che non ...

POPCORNTVit : 'Black Butterfly', ecco qualche curiosità sul film - ArtedellaCasa : Collezione Butterfly christophervinedesign . . . #butterfly #farfalla #red #black #rosso #nero #white #tazza… -