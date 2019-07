Beautiful | puntate al 19 luglio | Katie e Thorne annunciano il fidanzamento ufficiale

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) Le anticipazioni delledella soap operache andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19che ci saranno numerosi colpi di scena per diversi protagonisti. Innanzitutto ci si concentrerà su Emma, la quale si incontrerà con Xander e lo ringrazierà per l'atteggiamento corretto assunto nei suoi confronti. Il giovane, infatti, si è dimostrato pronto a rispettare la decisione della ragazza di non velocizzare eccessivamente i tempi relativi al loro rapporto. Al termine del chiarimento, l'imprenditore si scambierà un tenero abbraccio con Emma, ma nel frattempo ripenserà alle parole di Zoe. La moglie di Ridge piomba a casa della sorellaBrooke (Katherine Kelly Lang) si deciderà a far visita aper parlare con lei della faccenda relativa alla custodia esclusiva del figlio. La Logan proverà a convincere la sorella a non andare avanti nella battaglia ...

Gianbilico : @Nadia03090049 Non sarebbe meglio se fosse vissuta a puntate come Beautiful? - TwBeautiful : #Twittamibeautiful racconta le anticipazioni delle prossime puntate di BEAUTIFUL: siete pronti a scoprire chi vince… - euphorictaemin : RT @taeppista: I YOONMIN CHE SI TENGONO PER MANO FINALMENTE ECCHECCAZZ DOPO 374583 PUNTATE DI BEAUTIFUL QUESTO MOMENTO È ARRIVATO JSKFXKXLL… -