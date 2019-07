Basket – L’Italia femminile vince gli Europei U18 | Ungheria sconfitta sotto i colpi di

Basket femminile – Campionato Europeo U18 : l’Italia batte la Russia e vola in finale - le azzurre si impongono 75-49 : Domani a Sarajevo, ore 19.45, le ragazze di coach Roberto Riccardi proveranno a conquistare la Medaglia d’Oro sfidando una tra Francia e Ungheria Strepitose azzurre!!! La Nazionale Under 18 femminile batte la Russia 75-49 e si regala la finalissima del Campionato Europeo di categoria. Domani a Sarajevo, ore 19.45, le ragazze di coach Roberto Riccardi proveranno a conquistare la Medaglia d’Oro sfidando una tra Francia e Ungheria (al momento ...

Basket - Trentino Cup 2019 : i convocati dell’Italia. Diciannove gli azzurri chiamati dal CT Meo Sacchetti : La Nazionale italiana di Basket si prepara ad affrontare la Trentino Cup e il CT azzurro, Meo Sacchetti, ne approfitta per ridurre la rosa dei papabili per i Mondiali da 24 a 19 unità: tanti sono i convocati per il ritiro di Pinzolo che precederà il quadrangolare. Restano fuori dopo questa prima scrematura Stefano Tonut, Achille Polonara, Davide Moretti, Diego Flaccadori e Davide Pascolo. Si tratta del primo torneo vero e proprio in preparazione ...

Basket – Campionato Europeo U20 : domani l’esordio dell’Italia - azzurri in campo contro l’Ucraina : Gli azzurri di coach Capobianco cominceranno l’Europeo contro l’Ucraina, scendendo in campo domani alle ore 20 Prenderà il via domani il primo Europeo Giovanile maschile del 2019. La Nazionale Under 20, guidata da coach Andrea Capobianco, anche Direttore Tecnico del Settore Squadre Nazionali maschili, farà il proprio esordio alle ore 20.00 italiane contro l’Ucraina (diretta streaming sulla pagina Facebook ItalBasket e sul ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti in trionfo nel torneo maschile - sul podio Ucraina e Australia. L’Italia chiude dodicesima : Si è concluso anche il torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019 con un ultima giornata che ha visto scendere in campo tutte le formazioni che hanno preso parte alla competizione e che ha definito la classifica finale e assegnato le medaglie in palio. Risultato mai in discussione nella sfida per la medaglia d’oro dominata dagli Stati Uniti sull’Ucraina e conclusa con il punteggio di 85-63. La formazione americana, ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : l’Italia domina la Bielorussia e ai quarti sfiderà la Spagna : Se l’unica tua apprensione è cercare di sfondare quota cento vuol dire che definirla partita è quasi un eufemismo. L’ItalBasket femminile Under 18 vince 96-57 il suo ottavo di finale contro la Bielorussia e approda ai quarti di finale della rassegna continentale di Sarajevo dove troverà la Spagna. Poco più di un allenamento veloce quello dominato in lungo e in largo dalle ragazze di coach Riccardi che ha potuto dare tanti minuti a ...

Basket - Gianni Petrucci : “L’Italia avrà i suoi giocatori NBA. Un mio successore? Gigi Datome” : Dal 31 agosto al 15 settembre, i Mondiali 2019 di Basket prenderanno il via. Le 32 squadre partecipanti si daranno battaglia per conquistare il titolo e regalarsi un sogno. Le formazioni partecipanti sono suddivise in otto gruppi da quattro squadre. Tra le compagini impegnate vi sarà anche l’Italia, facente parte del gruppo D con Serbia, Angola e Filippine. Gli azzurri tornano a disputare la competizione dopo una lunga assenza e vogliono ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti e Ucraina si guadagnano la finale maschile - la Croazia costringe l’Italia a giocare per l’11° posto : Dopo due semifinali da brivido, con l’emozione dell’ultimo tiro vissuta in entrambe le occasioni, saranno Stati Uniti e Ucraina a giocarsi l’oro del Basket maschile nella finale delle Universiadi in corso di svolgimento a Napoli (benché i due incontri in questione si siano tenuti ad Avellino). La formazione americana, che poi è quella della Clemson University, soffre tantissimo contro Israele, protagonista di una partenza shock ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : l’Italia suona la terza - Croazia battuta 80-60 con Natali e Panzera in evidenza : L’Italia continua la propria marcia da imbattuta agli Europei Under 18 femminili in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Nell’arena intitolata a Mirza Delibasic le azzurre di coach Roberto Riccardi superano con un netto 80-60 la Croazia, continuando a mostrare una notevole presenza in difesa e una convincente varietà di soluzioni all’interno del proprio arsenale offensivo. A testimonianza di ciò ci sono i 22 ...

Basket - Universiadi 2019 : prima vittoria dell’Italia. Stati Uniti di misura sull’Ucraina - equilibrio nel gruppo B : prima vittoria per l’Italia nel torneo di Basket alle Universiadi 2019 di Napoli. Gli azzurri hanno sconfitto la Norvegia per 70-53 e per la qualificazione ai quarti di finale sarà decisiva la partita con la Germania, che hanno perso oggi contro il Canada e dunque sono a due punti come la Nazionale italiana. vittoria di misura per gli Stati Uniti, che hanno superato l’Ucraina per 58-57. Gli americani sono in testa al proprio girone e ...

Basket - Universiadi Napoli 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia del Basket maschile sarà presente alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio. La nostra Nazionale è stata inserita nel girone con Canada, Norvegia e Germania: gli azzurri cercheranno di qualificarsi ai quarti di finale e di inseguire una medaglia di fronte al caloroso pubblico del PalaBarbuto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite dell’Italia ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : vittorie per Stati Uniti - Russia e Cina nella prima giornata - assente l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019 di Napoli. Il regolamento della competizione, alla quale non partecipa la Nazionale italiana, prevede quattro gironi da quattro squadre ciascuno e una prima fase all’italiana al termine della quale le prime due classificate accederanno al tabellone dei quarti di finale. Le quattro sedi delle partite sono il Pala Del Mauro di Avellino, il Pala Barbuto di ...

Basket femminile - Europei 2019 : la Russia mette fine ai sogni azzurri. L’Italia crolla nell’ultimo quarto ed è eliminata : L’Europeo di Basket femminile dell’Italia è finito. Le azzurre di Marco Crespi sono state sconfitte agli ottavi di finale dalla Russia per 63-54 al termine di una partita che ha visto le azzurre crollare ad inizio ultimo quarto. Cinque minuti fatali, nei quali le russe hanno toccato il +15. Con questa sconfitta l’Italia dice addio anche al sogno olimpico, visto che le azzurre mancano anche la qualificazione al Preolimpico ...

LIVE Italia-Russia Basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 33-29 - Zandalasini trascina l’Italia a metà partita con 13 punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 13; RUSSIA: Vadeeva 10 Sbaglia il tiro da lontanissimo Francesca Dotto, ma l’Italia conclude in vantaggio i primi, ottimi venti minuti con il punteggio di 33-29! La Russia cerca l’ultimo tiro, ma c’è una banale infrazione di campo nel passaggio indietro di Shilova per Vadeeva, rimessa Italia 33-29 2/2 Fedorenkova, 40 secondi per chiudere ...

Basket femminile - Europei 2019 : il futuro dell’Italia passa dalla Russia. Le azzurre si giocano tutto negli ottavi : La nazionale italiana di Basket femminile ritorna in campo questa sera alla Stark Arena di Belgrado per affrontare la Russia negli ottavi di finale degli Europei di Basket femminile. Una sfida senza un domani, perchè le azzurre sono obbligate a vincere per continuare il loro cammino nella rassegna continentale e mantenere viva la speranza di qualificarsi per il torneo preolimpico (bisogna entrare tra le prime sei). Il ko con l’Ungheria nel ...