Barcellona | visite mediche in corso per Griezmann | nel pomeriggio la presentazione

(Di domenica 14 luglio 2019)inper Antoine, nelè prevista laufficiale al Camp Nou. L’attaccante francese, prelevato dall’Atletico Madrid per 120 milioni è arrivato ieri sera con la famiglia nella città catalana e ha posato per la prima volta con l’emblema del Barça allo store del Camp Nou.ha anche concesso le prime dichiarazioni al canale del club annunciando di voler “vincere tutto“ con la sua nuova squadra. Infine le ‘petit diable’ ha ammesso che “giocare con Messi sarà una bellissima sensazione”.L'articoloinper: nellaCalcioWeb.

