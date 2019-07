Barbara D’Urso | la foto che fa impazzire l’ex Gf Filippo Nardi | «Nuda sotto…»

Barbara D’Urso - un vip commenta in modo malizioso il suo scatto su Instagram : A 62 anni Barbara D’Urso è ancora bellissima e in splendida, per questo non sorprende che sia riuscita a conquistare anche diversi vip. Primo fra tutti Filippo Nardi, che su Instagram ha scritto un commento molto malizioso ad una foto della conduttrice. Deejay, opinionista ed ex gieffino, è stato spesso ospite delle trasmissioni della D’Urso e non ha mai nascosto la sua ammirazione per la presentatrice. Barbara, dopo una stagione ...

Barbara D’Urso : ex dell’Isola dei Famosi fa un commento choc : Isola dei Famosi: ex concorrente mette in imbarazzo Barbara d’Urso Barbara d’Urso, nonostante non sia più in onda quotidianamente con i suoi programmi, non smette di tenere informati i suoi fedeli sostenitori. Tant’è che continua ad aggiornarli su ciò che le accade e sui suoi look estivi. Nelle scorse ore, la bella presentatrice partenopea ha deciso di indossare una graziosa giacca di pelle, chiedendo poi al suo pubblico se ...

Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso : “Non c’è più lo studio - aiuto - che tristezza!” : “Choc”. Così definisce Barbara D’Urso il suo giro nello studio di Pomeriggio 5, completamente smantellato. “Non c’è più lo studio di Pomeriggio 5, non c’è più!”, dice mentre mostra un vero e proprio “deserto” ai suoi fan, attraverso una Instagram Story. “Sonia, non c’è più il nostro studio… qui c’erano i miei ospiti e lì c’è la scala… aiuto, che ...

Barbara D’Urso annuncia : “Sono molto preoccupata”. Le sue parole : Barbara d’Urso su Twitter: “Amici, sono molto preoccupata… e voi?” Nonostante sia ufficialmente in vacanza, Barbara d’Urso non si è mai allontanata dai suoi fedeli telespettatori, continuandoli ad aggiornare su quello che accade quotidianamente nel mondo. Qualche ora fa, la bella conduttrice partenopea ha condiviso un articolo sul suo profilo Twitter. L’articolo in questione riguarda gli effetti negativi che ...

Barbara D’Urso - lo studio di Pomeriggio 5 non esiste più : l’annuncio su Instagram : Pomeriggio 5, studio nuovo in arrivo? Barbara d’Urso rivela cosa sta succedendo Barbara d’Urso stamattina ha svelato un’importante novità che riguarda Pomeriggio 5. Il suo programma tornerà in autunno con una nuova stagione ed è già tempo di mettersi a lavoro per regalare al pubblico qualcosa di innovativo. Rinnovarsi e rinnovare è importante per ottenere […] L'articolo Barbara d’Urso, lo studio di Pomeriggio 5 non ...

Barbara D’Urso pubblica foto in costume da giovane : “Facciamo un salto nel passato” : Barbara D'Urso è uno dei personaggi della tv più attivo sui social, tra video, selfie e foto dietro le quinte non esita a condividere molti momenti con i suoi fan. Tra le tante foto pubblicate sul suo profilo Instagram ce ne sono alcune che la ritraggono diversi anni fa, quando era poco più che una ragazzina che muoveva i suoi primi passi in televisione.Continua a leggere

Ruby ter - Barbara D’Urso e Sgarbi testi inutili : Alcune testimonianze chieste dalla difesa di Silvio Berlusconi, tra cui quelle di Barbara D'Urso e Vittorio Sgarbi, sono "inutili". Lo ha sostenuto in aula il pm Luca Gaglio che rappresenta l'accusa assieme al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano nel processo 'Ruby ter', il terzo capitolo della saga giudiziaria nata dalle dichiarazioni della ragazza marocchina nel 2010, che vede imputato l'ex premier per corruzione in atti giudiziari. "Nella ...

Domenica Live - la trasmissione è confermata e spetta a Barbara D’Urso decidere se tornare alla conduzione : Domenica Live, il contenitore Domenicale di Canale 5 è confermato anche per la prossima stagione televisiva, sarà Barbara D'Urso a decidere se tornare alla conduzione

Barbara D’Urso lascia Domenica Live : Canale 5 continua a puntare su Barbara d’Urso che nella stagione tv conclusa ha messo a dura prova la sua

Barbara D’Urso orgogliosa - l’ultimo video contro le critiche : “Rispondo coi fatti” : Programmi di successo per Barbara d’Urso, la conferma nella presentazione dei palinsesti La presentazione dei palinsesti Mediaset ha confermato il successo delle trasmissioni condotte e in alcuni casi ideate da Barbara d’Urso perché nei fatti l’azienda ha confermato tutti i programmi di cui lei è stata al timone quest’anno. A prescindere dal giudizio di ognuno […] L'articolo Barbara d’Urso orgogliosa, ...

Selvaggia Lucarelli vince l’appello del processo Barbara d’Urso : Selvaggia Lucarelli ha vinto l’appello del processo per diffamazione ai danni di Barbara d’Urso. La faccenda risale al 2014 quando la giornalista e blogger aveva pubblicato su Twitter e Instagram un post nel quale, commentando un’intervista resa dalla conduttrice a Daria Bignardi all’interno de Le invasioni barbariche, disse: “L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urso ricordava più o meno ...

Live - Barbara D’Urso replica alle accuse di flop : “Parlano i fatti” : Barbara d’Urso risponde alle critiche dopo il successo di Live Non è la d’Urso Barbara d’Urso si gode la consueta pausa estiva, senza però dimenticarsi o trascurare il suo fedele pubblico che mai come quest’anno le ha regalato veri e propri ascolti record. Dopo la conferenza stampa di Mediaset sui programmi tv che vedremo nella prossima stagione televisiva, la conduttrice ci ha tenuto ha replicare a chi, durante il corso di questi ...

Terremoto in tv! Barbara D’Urso lascia Domenica Live? : La notizia non piacerà a molti perché quello che si profila all’orizzonte potrebbe essere un vero e proprio Terremoto. Barbara D’Urso potrebbe lasciare il timone di una della sue creazioni. Secondo quando riportano alcuni organi di stampa, la decisione è stata presa martedì durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019 – 2020. La conduttrice, infatti, resterà ben salda al timone di almeno tre programmi: Pomeriggio Cinque, Live – Non è la ...