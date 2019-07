Azione bloccata Instagram | le soluzioni

Resta bloccata in ascensore per 27 ore - si salva dal caldo e dalla disidratAzione bevendo vino : è accaduto in Veneto : Una donna è rimasta bloccata in ascensore per 27 ore, senza cellulare, e si è salvata bevendo il vino che aveva con sé. La 50enne, per via del caldo, rischiava di morire disidratata. E’ successo a Padova ieri mattina, dove in questi giorni le massime hanno sfiorato i 40 gradi. La malcapitata era uscita di casa senza telefono e aveva preso l’ascensore per portare una cassetta di vino in cantina, quando l’impianto si è bloccato. ...