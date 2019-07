Atalanta – Gomez chiama | Petagna risponde | il ritiro… “invecchia” | il siparietto diventa

Atalanta - la rivelazione del Papu Gomez : “sono stato molto vicino alla Lazio - ma…” : Il giocatore argentino ha rivelato di aver ricevuto due offerte allettanti, decidendo però di rifiutarle per rimanere in nerazzurro Il Papu Gomez e l’Atalanta, una storia d’amore forte e duratura che ha resistito anche a due offerte importanti ricevute dall’argentino. Negli ultimi due anni sono state molte le richieste arrivate al numero 10 nerazzurro, che ha deciso sempre di declinarle per rimanere a Bergamo. Piero ...

Calciomercato Atalanta - Papu Gomez e Ilicic ad un passo dal rinnovo [DETTAGLI] : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta programma la prossima stagione. Il club bergamasco punta a trattenere due uomini simbolo, offrendo loro il rinnovo: Josip Ilicic e il Papu Gomez. Per entrambi si parla di contratto fino al 2023 a cifre importanti. Respinte al mittente le offerte ricevute, in particolare quella del Napoli per Ilicic. Il Papu Gomez invece potrebbe chiudere la carriera all’Atalanta. Intanto, si guarda ...

Calciomercato Atalanta - Zapata e Ilicic verso l’addio : Papu Gomez resta! : Calciomercato Atalanta pronto a subire diverse novità nel corso dell’imminente sessione di mercato estiva. Come confermato dal presidente Percassi, il club nerazzurro sarebbe pronto a dare vita ad una squadra basata, sia su nuovi giocatori d’esperienza, sia su giocatori pronti ad esplodere in maniera definitiva in maglia nerazzurra. Quale sarà il piano nerazzurro? La sensazione […] L'articolo Calciomercato Atalanta, Zapata e ...

Atalanta - Gomez : “La Champions non è un miracolo - ci credevamo” : “La Champions League non è un miracolo. Il nostro obiettivo era l’Europa League ma quando siamo arrivati vicino alla Champions ci abbiamo creduto fino alla fine”. Queste le dichiarazioni di Alejandro ‘El Papu’ Gomez nel post partita di Atalanta-Sassuolo. Il capitano della Dea festeggia l’accesso alla Champions League: “Sono poche le squadre che giocano come noi in Italia – ha dichiarato Gomez ...