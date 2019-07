Arrivate le offerte per Alitalia | il pallino ad Atlantia

huffingtonpost

(Di domenica 14 luglio 2019) Per capire quanto il salvataggio diè operazione lunga e ancora complessa basta leggere la manifestazione di interesse che- il candidato in pole per completare la cordata a maggioranza pubblica - ha inviato a Mediobanca, che per conto di Fs sta sondando gli umori dei soggetti interessati all’operazione. In quella lettera c’è scritto che la holding dei Benetton c’è, e seriamente, ma i soldi e la relativa quota verranno dopo. Con la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte di, ma anche del gruppo Toto, dei colombiani di Avianca e di Claudio Lotito, la nuovacompie il primo passo. Lunedì Fs comporrà la cordata definitiva, scegliendoe non escludendo una partecipazione di Toto (fuori invece gli altri due soggetti), ma sarà solo la lista dei pretendenti. Perché da ...

