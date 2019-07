Area 51 | 600mila persone annunciano su Facebook di voler invadere la misteriosa base

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) L’evento creato sudall’australiano Jackson Barnes non sembra più un “gioco”, almeno a livello di numeri. L’appuntamento è per il 20 settembre nel deserto del Nevada. Precisamente nell’51, lamilitare statunitense nella quale, secondo alcuni, sarebbero presenti reperti che testimoniano il passaggio degli alieni nel nostro pianeta. Sono quasicoloro che alla fine di settembre si ritroveranno per questa “grande occasione”. Una sola regola da rispettare: introdursi nell’correndo tutti con le braccia all’indietro come Naruto, eroe di un Manga giapponese. Il fatto è che l’iniziativa ha avuto così successo da spingere Barnes, il creatore dell’evento, a fare una precisazione: “Buongiorno governo degli Stati Uniti questo è uno scherzo e non intendo portare avanti il piano. Ho solo ...

