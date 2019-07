Allerta Meteo | l’allarme di ESTOFEX | “elevato rischio tornado in Calabria e Sicilia” Il

meteoweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) L’per le prossime ore sull’Italia viene confermata anche dall’autorevole centro(European Storm Forecast Experiment), con un livello “2” dal Golfo Ligure alla Sicilia su tutto il mar Tirreno, dove nelle prossime ore si svilupperanno violenti temporali. In modo particolareevidenzia ildiine Sicilia. Di seguito riportiamo integralmente il bollettino originale: Storm Forecast Valid: Sun 14 Jul 2019 06:00 to Mon 15 Jul 2019 06:00 UTC Issued: Sat 13 Jul 2019 16:48 Forecaster: TUSCHY A level 2 was issued across extreme E-CNTRL Spain and the Balearic Islands for large to very large hail, severe to extremely severe wind gusts, heavy rain and an isolated but potential significantrisk. A level 2 was issued across parts of the Golf of Genova, NE Corsica, the Tyrrhenian Sea, far W-Italy and far S-Italy ...

