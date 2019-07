Allerta meteo della Protezione Civile | Lunedi' 15 Luglio di forte maltempo

Allerta meteo Arancione Lombardia - Liguria e Toscana 15 Luglio 2019 : Una Allerta Meteo di codice Arancione è stata emessa dai centri funzionali di protezione civile di Lombardia, Liguria e Toscana per Lunedì 15 Luglio 2019. La situazione Meteorologica vede infatti un progressivo peggioramento già dalla serata odierna, a partire dai settori di Nord-Ovest per l’arrivo della perturbazione che nel corso della notte e primo mattino, interesserà anche le regioni centrali, (Vedi Nuovo break temporalesco tra il ...

Allerta meteo Piemonte : criticità “gialla” per precipitazioni intense e temporali dalla serata : Il rapido ingresso di aria fredda associato ad un minimo di pressione in movimento dalla Francia verso l’arco alpino occidentale determina sul Piemonte un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche dal tardo pomeriggio di oggi, con temporali sparsi inizialmente sulla fascia montana e pedemontana alpina in successiva intensificazione ed estensione alle pianure dalla serata: lo rende noto Arpa regionale. Sono attesi picchi ...

Allerta meteo - la protezione civile lancia un nuovo pesantissimo avviso : “nuova ondata di forte maltempo in tutt’Italia” : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica continua ad essere presente su gran parte del continente europeo. Dal pomeriggio/sera di oggi si prevede un progressivo peggioramento sul nord-ovest dell’Italia per l’arrivo di una perturbazione da nord che, nel corso della successiva notte/mattino, investirà gradualmente anche le regioni centrali, con piogge e temporali anche intensi, specie sui settori costieri liguri e tirrenici. Sulla base delle ...

Allerta meteo Piemonte : criticità “gialla” per forti temporali a Torino : Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha emesso un codice di Allerta giallo (livello 1, ordinaria attenzione) per temporali su tutto il territorio della Città metropolitana di Torino, in arrivo dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 14 luglio 2019, ed in estensione a sud del Po nel resto del Piemonte da domani lunedì 15 luglio. Sono previste piogge e temporali forti e localmente molto forti e potrebbero andare in crisi anche i corsi ...

Allerta meteo Toscana : criticità “arancione” per temporali sulla costa : In Toscana Allerta Meteo codice arancione valida dalle 7 e fino alle 21 di domani, lunedì 15 luglio, per forti temporali a carattere diffuso in Arcipelago, a carattere sparso lungo la costa centrale e meridionale in rapida estensione alla costa e alle zone appenniniche, e successivamente nel corso della mattinata anche alle zone interne del territorio. Dalla mattinata sussiste la possibilità di isolati temporali anche sulle rimanenti zone della ...

Allerta meteo Milano : criticità “arancione” per forti piogge e temporali : Il Centro regionale della Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse anche a locale carattere temporalesco a partire dalle 18 di oggi, domenica 14 luglio. I fenomeni più intensi sono previsti nel corso della notte e durante la mattinata di domani, lunedì 15 luglio. L’Allerta resta gialla (ordinaria) invece per quanto riguarda la possibilità di ...

Allerta meteo - l’allarme di ESTOFEX : “elevato rischio tornado in Calabria e Sicilia”. Il Bollettino integrale : L’Allerta Meteo per le prossime ore sull’Italia viene confermata anche dall’autorevole centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), con un livello “2” dal Golfo Ligure alla Sicilia su tutto il mar Tirreno, dove nelle prossime ore si svilupperanno violenti temporali. In modo particolare ESTOFEX evidenzia il rischio di tornado in Calabria e Sicilia. Di seguito riportiamo integralmente il Bollettino ...

La Spezia. Allerta meteo gialla e arancione : Il servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha emanato Allerta gialla dalle 22 di oggi domenica 14 luglio all’1.59

Allerta meteo - violenta ondata di maltempo in arrivo : colpirà tutt’Italia - Lunedì 15 e Martedì 16 saranno 2 giorni da incubo [MAPPE] : Nuova Allerta Meteo per l’Italia si prepara a vivere una nuova violenta ondata di maltempo che determinerà fenomeni Meteo estremi in tutto il Paese tra Lunedì 15 e Martedì 16 Luglio, nei giorni centrali dell’estate. Dovrebbe essere il periodo più caldo della stagione e, invece, avremo piogge, temporali e un netto calo delle temperature che crolleranno in tutto il Paese fino a 7-8°C al di sotto rispetto alle medie del periodo, come se ...

Allerta meteo Liguria : peggioramento in arrivo - “possibili fenomeni molto forti” : Siamo ormai alle porte del peggioramento Meteo atteso sulla Liguria e che, da questa sera, coinvolgerà gradualmente tutta la regione. Secondo Arpal saranno possibili fenomeni forti o molto forti, specie durante la notte e tutta la mattinata di lunedì con rovesci, temporali e venti settentrionali in deciso rinforzo. Dunque la protezione civile regionale ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal e che è stata ...

Previsioni meteo 14 luglio - temporali al Nord-Ovest : Allerta in sei regioni : Le Previsioni meteo per domenica 14 luglio indicano l'arrivo di rovesci e temporali per alcune regioni del Nord-Ovest: a rischio soprattutto Lombardia, Piemonte e Liguria. La Protezione civile ha emesso l'allerta gialla anche per il Molise e per gran parte di Abruzzo e Puglia. La perturbazione dovrebbe proseguire anche nella mattinata di lunedì.Continua a leggere

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : piogge e temporali intensi in arrivo su tutta la penisola [BOLLETTINI] : Una perturbazione veloce in arrivo dai settori centro-settentrionali europei porterà in Italia, nella giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche al Nord-Ovest, con temporali sparsi, localmente intensi. Lunedì mattina si prevede ancora maltempo al Nord, con un peggioramento che, nel corso della giornata, interesserà dapprima il Centro e poi il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta meteo! altri temporali - le previsioni di sabato e domenica : Il weekend del 13 e 14 luglio non è destinato a trascorrere all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Come riporta AdnKronos, infatti, una doppia perturbazione si appresta a transitare sul nostro Paese, provocando altri temporali, dopo quelli che hanno caratterizzato buona parte della settimana, anche se il sole avrà modo di splendere su alcune regioni. sabato 13, rendono noto gli esperti di ‘IlMeteo.it’ venti più freschi pilotati ...

Allerta meteo Abruzzo : maltempo nel weekend - criticità “arancione” fino a domani : Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo ha reso noto che fino alle 24 di domenica, 14 Luglio, l’Allerta Meteo arancione interesserà i Bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro per il possibile verificarsi di fenomeni temporaleschi. Sulle restanti zone della Regione, Bacini dell’Aterno e Marsica, prevista Allerta gialla per rischio idrogeologico per ...