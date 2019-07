Alitalia | presentate le offerte | Atlantia | Toto e Lotito

blogo

(Di domenica 14 luglio 2019) È scaduto alle 18 di oggi, domenica 14 luglio 2019, il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse pere chi aveva espresso pubblicamente il proprio interessamento ad entrare nella compagnia aerea italiana ha rispettato la deadline e ha inviato la propria lettera a Mediobanca, advisor di Ferrovie dello Stato nella questione.E così scopriamo che tra gli interessati, senza alcuna sorpresa viste le dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane, ci sono il presidente della Lazio Claudioe l'imprenditore boliviano Germán Efromovich, patron della compagnia aerea colombiana Avianca, attiva con diverse tratte anche in Europa e in Italia.scende in campo per. Tria: "È un partner forte, sì ai Benetton" Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria si dice favorevole all'ingresso di ...

Investireoggi : Alitalia: 4 offerte presentate fra cui anche quella di Lotito - - fortuneitalia : Mediobanca ha ricevuto nei tempi previsti le lettere e le relative garanzie da Atlantia, Toto, Lotito e German Efro… - MariaLatella : RT @24Mattino: Oggi il cda di #Alitalia esamina le 4 offerte presentate da #Atlantia, Toto, Lotito e Efromovich. Tutti i dettagli con gli a… -