Alitalia | Atlantia e il bilanciamento degli interessi in Fiumicino con quelli del vettore

Alitalia - arrivate le offerte degli aspiranti soci : Atlantia - Toto - Lotito e il boliviano Efromovich. Si allungano tempi per piano : A due anni e due mesi dal nuovo commissariamento, si alza il sipario sugli aspiranti soci della nuova Alitalia accanto a Ferrovie dello Stato, che avrà il 35% ed è stata scelta dal governo come regista dell’operazione, Tesoro e Delta. Non ci sono sorprese rispetto alle anticipazioni delle ultime settimane. Atlantia, holding che controlla Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma, dopo mesi di smentite e scontri con ...

Per Alitalia presentate offerte da Atlantia - Toto - Claudio Lotito e Avianca : Oltre a Ferrovie dello Stato, Mef (Ministero economia e finanza) e Delta hanno presentato la loro offerta per Alitalia anche Atlantia, il gruppo Toto, l'azionista di maggioranza della compagnia colombiana Avianca, German Efromovich e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Le proposte, secondo quanto si apprende, arrivate a Mediobanca saranno valutate stanotte sotto il profilo industriale e finanziario e domani approderanno al Cda ...

Alitalia : resta lunedì la scadenza per la cordata - Atlantia e Toto in ballo : resta lunedì la scadenza chiave per Alitalia. Luigi Di Maio non vuole più sentir parlare di rinvii, per questo il 15, fanno sapere esplicitamente dal ministero dello Sviluppo economico, è il termine “ultimo e inderogabile per la chiusura del consorzio”. Non sarà quindi l’offerta vincolante di Fs ad arrivare sui tavoli del Mise e dei Commissari, ma i nomi dei nuovi attori pronti a far parte della ...

Grandi sponsor per Atlantia in Alitalia - ma non presenterà l'offerta entro il 15 : La lista di chi fa il tifo perché siano i Benetton, tramite Atlantia, a salvare Alitalia è lunga. E quando l’oggetto in questione è un asset importante dell’industria, ma anche del sistema Paese e dell’immaginario collettivo, come è appunto l’ex compagnia di bandiera, gli sponsor hanno un gran peso. Il fronte è variegato. Comprende ampi pezzi di governo e i soggetti chiamati a ...

Atlantia apre all’ingresso in Alitalia per mettersi alla cloche : Roma. L’operatore autostradale e aeroportuale Atlantia ha comunicato di essere disponibile a partecipare al salvataggio di Alitalia, in seguito alle pressioni degli altri soci coinvolti, da Ferrovie dello stato a Delta Airlines, per evitare il definitivo collasso della compagnia aerea e i relativi c

Alitalia - Tria : “Ingresso di Atlantia auspicabile. La questione concessioni e Ponte Morandi? Da tenere separata” : “Penso che Atlantia sia un partner forte. E una sua partecipazione sarebbe auspicabile”. Il ministro dell’Economica Giovanni Tria, in un’intervista a La Stampa, parla dell’ingresso della holding della famiglia Benetton nella cordata per salvare la compagnia di bandiera e specifica che “la questione del Ponte di Genova e delle concessioni”, che il Movimento 5 Stelle è intenzionato a revocare, “va ...

Alitalia/ L'imbarazzo su Atlantia e la - vera - soluzione per rilanciarla : Ancora il futuro di ALITALIA appare incerto. Un vero rilancio non può però non passare da un giusto atteggiamento degli attori in causa

Alitalia - scende in campo Atlantia : 21.10 Il CdA di Atlantia ha dato mandato all' Ad Castellucci "di approfondire la sostenibilità e l'efficacia del piano industriale relativo ad Alitalia -inclusa la compagine azionaria e il team manageriale - e gli opportuni e necessari interventi per un duraturo ed efficace rilancio della stessa". Così in una nota della società. Il Cda-si aggiunge-ha "preso atto dell' interesse della società controllata Aeroporti di Roma per una compagnia di ...

Atlantia pronta a salvare Alitalia. E detta i tempi a Di Maio : Ora sì che il cerino nelle mani di Luigi Di Maio, smanioso e allo stesso tempo obbligato a chiudere l’operazione di salvataggio di Alitalia entro cinque giorni, si fa incandescente. Atlantia (quindi i Benetton e Autostrade per l’Italia) è pronta a entrare nella cordata per risollevare le sorti della compagnia aerea che da oltre 800 giorni va avanti sotto la gestione dei commissari. Proprio loro, i Benetton accusati da ...

Alitalia - Atlantia scende in campo : approfondirà piano : Atlantia apre all'ipotesi Alitalia. Alla fine anche Atlantia entra in partita e a pochi giorni dalla scadenza del 15 luglio per presentare le offerte vincolanti per Alitalia, ha deciso di...