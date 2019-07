Africa addio | cronache di disuguaglianze e resistenze nel Sahel

Addio a Mandla Maseko : il giovane Africano doveva volare nello spazio : Mandla Maseko, 30 anni, è morto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Nel 2013 aveva superato una selezione con oltre un milione di partecipanti per diventare astronauta e volare nello spazio a bordo di una navicella Lynx. Il suo sogno si è infranto prima di poterlo coronare. Sarebbe stato il primo africano nero a volare oltre l'atmosfera terrestre.