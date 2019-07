ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Che ne sai tu, lettore che ora sussurrerai tra te e te il solito “ah ma non lercio”, di quello che prova un redattore alle 12 di una domenica estiva, davanti al pc?no momenti di ‘cedimento’, in cui l’unica cosa da fare è dare spazio a una notizia leggera. Leggerissima. Ma non per questo inutile. Perché è giusto far sapere al mondo che i famigeratigonfiabili, visti la scorsa estate nei litorali di mezzo mondo, potrebbero essere soppiantati da un nuovo esemplare di materassino. Si chiama “Hunk” ed è adi. C’è chi nota una certa somiglianza con Silvio Berlusconi (non noi, ovviamente). Sarà per i capelli, sarà per gli occhiali scuri, qualcuno riconosce nel materassino adiil leader di Forza Italia. La cosa vi scoraggia? Non pensateci. Al posto del fenicottero, o dell’unicorno, quest’anno ...

TutteLeNotizie : Addio fenicotteri e unicorni, arriva il gonfiabile a forma di uomo (e secondo alcuni… - Cascavel47 : Addio fenicotteri e unicorni, arriva il gonfiabile a forma di uomo (e secondo alcuni somiglia a Silvio Berlusconi)… - FQMagazineit : Addio fenicotteri e unicorni, arriva il gonfiabile a forma di uomo (e secondo alcuni somiglia a Silvio Berlusconi) -