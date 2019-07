Accoltellato dopo lite col consuocero | muore prima di raggiungere l' ospedale

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Federico Garaua morte, l'uomo ha cercato diin auto l', ma le sue condizioni erano troppo gravi e la vettura è finita su un marciapiede. Soccorso dai sanitari del 118, il 45enne è spirato subitoaver raggiunto l'Notte di sangue a Ostuni (Brindisi), dove ieri sera il barista 45enne Giuseppe Maldarella ha perso la vita,essere stato. Ancora poco chiare le esatte dinamiche della vicenda, avvenuta intorno alle 23 in pieno centro cittadino. Pare che alla base dell'omicidio ci sia stato un furioso litigio avvenuto fra Maldarella ed il, Germano Moro, che lo ha affrontato spalleggiato dal figlio 20enne, Lorenzo. La vittima si trovava proprio a casa dei Moro, quando la discussione è degenerata. Uscito in strada insieme alla moglie, il 45enne è stato aggredito in via Massimo D’Azeglio, dove è stato ...

zazoomnews : Ostuni dopo una lite accoltellato in strada mentre passeggia con la moglie: morto 44enne - #Ostuni #accoltellato… - alioscia16 : Ostuni, dopo una lite accoltellato in strada mentre passeggia con la moglie: morto 44enne - Christianzu76 : Ostuni, dopo una lite accoltellato in strada mentre passeggia con la moglie: morto 44enne #5tochange #facciamorete… -