Younes | “Non è mai bello perdere | ma l’importante è il campionato”

(Di sabato 13 luglio 2019) Amindopo la prima prestazione stagionale del Napoli che è stato battuto sul campo di Carciato dai ragazzi del Benevento ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tv Luna: “L’importante per oggi era trovare condizione. È la prima partita ein questa fase è allenarsi bene e prepararsi per vincere nelle gare ufficiali, anche se non fa mai piacere. Io sto bene, anche fisicamente, anche se non mi è piaciuta la mia partita. Dimaro è bella, ora pensiamo agli allenamenti e alla prossima partita. Lavorare molto qua sarà importante per il campionato. È importante lavorare bene ogni giorno e credo che per la prima partita di campionato staremo tutti bene. Ogni partita è importante, ma il campionato è molto più importante. Tutti siamo una squadra, non vediamo che tornino Adam, Kalidou, Fabian e gli altri. Felice dell’arrivo di Dries, è un mio grande amico. ...

