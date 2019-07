Wimbledon 2019 | finale femminile | Serena Williams per i 24 Slam | Simona Halep per la

Serena Williams-Halep - Finale femminile Wimbledon 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Arriva il momento della Finale femminile a Wimbledon, con Serena Williams e Simona Halep una di fronte all’altra per un duello che balla tra il suono della storia e quello della novità. Serena Williams potrebbe prendersi la storia per tanti motivi: è alla caccia del 24° Slam in carriera, con cui eguaglierebbe Margaret Court in cima alla lista delle maggiori vincitrici dei quattro tornei più importanti. Sarebbe inoltre l’ottavo ...

Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 : programma - orario - tv e streaming : Per la terza volta Novak Djokovic e Roger Federer si ritroveranno nella Finale di Wimbledon. Domenica pomeriggio ci sarà l’ultimo atto dell’edizione 2019 dei The Championships e sarà una sfida che promette davvero grandissimo spettacolo. Djokovic ha superato in semiFinale in quattro set Roberto Bautista Agut, mentre Federer ha avuto la meglio nel 40esimo duello contro Rafael Nadal. Il favorito appare essere il serbo, che ha vinto le ...

Wimbledon 2019 - Finale maschile Djokovic-Federer : programma - orario - tv e streaming : Per la terza volta Novak Djokovic e Roger Federer si ritroveranno nella Finale di Wimbledon. Domenica pomeriggio ci sarà l’ultimo atto dell’edizione 2019 dei The Championships e sarà una sfida che promette davvero grandissimo spettacolo. Djokovic ha superato in semiFinale in quattro set Roberto Bautista Agut, mentre Federer ha avuto la meglio nel 40esimo duello contro Rafael Nadal. Il favorito appare essere il serbo, che ha vinto le ...

Wimbledon 2019 : la semifinale piace ai vip - : Marina Lanzone La Royal Box all'undicesima giornata è gremita di star internazionali. Tra loro anche Jude Law, appena tornato dalla luna di miele in Italia, e Pippa Middleton, come "Marilyn Monroe" Wimbledon 2019 ha i suoi finalisti: il serbo Novak Djokovic sfiderà Roger Federer. Ma oggi è stata giornata di semifinali e le gare hanno attirato tantissimi vip nella Royal Box, i posti d’élite da cui guardare la competizione. Freschi di ...

Wimbledon 2019 : tutti i numeri della semifinale tra Roger Federer e Rafael Nadal : Ecco tutti i numeri e le statistiche ufficiali della stellare semifinale del singolare maschile di Wimbledon 2019 tra Roger Federer e Rafael Nadal. Nella 40esima sfida della rivalità tra questi due fenomeni, nel bilancio della quale Federer si è portano a 16 successi contro i 24 dello spagnolo, spiccano i punti a rete vinti dallo svizzero, 25, contro i solamente 6 del maiorchino, ma soprattutto il rapporto tra punti vincenti ed errori gratuiti: ...

Wimbledon 2019 : Roger Federer - Rafael Nadal e il tempo che non passa. Novak Djokovic e qualche possibile problema : E’ stata una giornata veramente intensa, quella vissuta sul Centre Court di Wimbledon per le semifinali maschili, che hanno visto i tre migliori interpreti del tennis mondiale, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, succedersi nei loro impegni, e gli ultimi due sfidarsi per la quarantesima volta. L’uomo che in tanti hanno definito “intruso”, ma che di intruso alla fine dei conti non ha avuto proprio niente, ...

Wimbledon 2019 - Rafael Nadal : “Ha meritato Federer - non è stata la mia giornata. Non è finita qui…” : Una semifinale in certi tratti davvero strepitosa. Era la sfida che tutti attendevano, quella più bella di questo nuovo Millennio: Roger Federer in quattro set si è imposto su Rafael Nadal, estromettendolo dal torneo di Wimbledon e andandosi a prendere l’ultimo atto del più importante torneo al mondo. Per l’iberico un match giocato molto bene, con alcuni passaggi sotto ritmo. Queste le sue parole di delusione, come riportate da ...

Wimbledon 2019 - Roger Federer eterno - è in finale per la dodicesima volta! Sconfitto Nadal dopo una battaglia epica : Lo svizzero Roger Federer è il secondo finalista del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2019: la testa di serie numero due sconfigge il numero tre del seeding, lo spagnolo Rafael Nadal, dopo una battaglia lunga tre ore e quattro set col punteggio di 7-6 (3) 1-6 6-3 6-4 e si regala l’atto conclusivo (il dodicesimo della sua carriera) contro il serbo Novak Djokovic. In caso di successo finale l’elvetico scavalcherà ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 4-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico vince la 40esima sfida del Fedal e vola in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINALE FEDERER-DJOKOVIC: DATA, PROGRAMMA, ORARIO E TV 20.50 Grazie a tutti per aver seguito con noi la 40esima sfida tra due Leggende e buon proseguimento di serata! 20.49 Roger Federer batte 7-6 (3) 1-6 6-3 6-4 Rafael Nadal e conquista la 12esima finale a Wimbledon all’età di quasi 38 anni! Lo svizzero vince la 40esima sfida di una rivalità eterna e conquista la 16esima vittoria sullo ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 4-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico dopo due match point - servirà per andare in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 ACE NADAL! Al cambio campo, Federer servirà per il match! AD-40 CHE PUNTO SIGNORI! Nadal disegna il campo sulle righe, Federer trova un rovescio da fantascienza ma Nadal piazza la volée vincente. 40-40 Gran prima di Nadal. Annullato un altro match point. 40-AD Altro match point per Federer! Pallina che schizza ma Nadal l’affossa in rete. 40-40 Federer disegna ancora tennis: al quarto ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 3-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico piazza il break nel quarto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Federer conduce il match e si avvicina alla 12esima finale a Wimbledon! 40-15 piazza il servizio vincente lo svizzero. 30-15 Pecca di freddezza in questo caso Federer che non riesce a piazzare il vincente. 30-0 Demi-volée deliziosa e chiusura difensiva sul passante di Nadal. 15-0 Ace di Federer! 3-4 Si salva al servizio Nadal: lo svizzero conduce sempre di un break di vantaggio. 30-30 CHE ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico piazza il break in avvio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Si rifà subito lo spagnolo con il rovescio dal centro del campo. 15-0 Diritto lunghissimo per Nadal su una seconda comoda. 2-3 Diritto spettacolare all’incrocio per l’iberico che resta attaccato al match. 40-15 Doppio fallo per lo spagnolo. 40-0 Servizio vincente di Nadal. 30-0 Nadal sfrutta l’errore di Federer, che probabilmente concentrerà le proprie energie sl ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 1-0 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico vince il terzo set e torna in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 CHE ROVESCIO DI NADAL! Nell’indietreggiare sulla risposta di Federer, lo spagnolo trova il cross di rovescio incrociato. 15-40 DOPPIA PALLA BREAK FEDERER! Nadal si difende come può, ma Federer trova il giusto diritto diagonale e doppia chance di 2-1. 15-30 LA FORTUNA RICAMBIA IL FAVORE! Federer aveva trovato un rovescio lungolinea pazzesco ma Nadal si salva con il rovescio e..il ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico vince il terzo set e torna in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Scappa via il diritto di Federer, sbilanciato verso l’indietro. 0-15 Parte con un doppio fallo Nadal. INIZIO QUARTO SET 19.48 Roger Federer torna in partita conquistando il terzo parziale per 6 giochi a 3 grazie al break conquistato nel quarto gioco ed essere sopravvissuto al proprio servizio nonostante la pressione di Nadal, che si è differenziato dall’elvetico del secondo ...