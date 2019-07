Volley | Univeriadi 2019 | Italia monumentale! Azzurri in trionfo | medaglia d’oro dopo 49

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019)inal PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno), la Nazionale dimaschile ha conquistato lad’oro alle Universiadied è tornata sul gradino più alto del podioaddirittura 49 anni dall’ultima volta: glihanno sconfitto la Polonia per 3-2 (16-25; 25-20; 22-25; 25-23; 15-10) al termine di un’autentica battaglia, i ragazzi di coach Gianluca Graziosi hanno dovuto rincorrere i biancorossi per ben due volte e poi sono riusciti a imporsi al termine di un tiratissimo tie-break. L’si è distinta per la caparbietà che ha dimostrato, non mollando mai il colpo e rimontando anche quando gli avversari sembravano perdere il sopravvento. Il nostro sestetto chiude così con un percorso netto (sette vittorie) la propria avventura nella kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo e festeggia con ampio ...