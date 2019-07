Volley | Semifinali Nations League 2019 | USA-Brasile e Polonia-Russia Data | programma

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia senza ritmo e gioco - azzurre senza semifinali. Ora marcia verso il preolimpico : Una Final Six deludente, sofferta, sottotono. Si riassumono così gli atti conclusivi della Nations League 2019 di Volley femminile in casa Italia, le azzurre non sono mai state in partita e hanno raccolto due sonore sconfitte contro Turchia e Cina: le ragazze del CT Davide Mazzanti erano tra le grandi favorite per il successo conclusivo e invece si sono completamente spente a Nanchino, esibendo un gioco lontano anni luce rispetto a quello visto ...

Volley femminile - Semifinali Nations League 2019 oggi : programma - orari e tv : Sarà un fine settimana senza Italia per la Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre hanno infatti clamorosamente fallito l’accesso alla semifinale rimediando due sconfitte contro Turchia e Cina nel girone eliminatorio e chiudendo in anticipo la trasferta asiatica. Nella prima delle due partite in programma oggi si ritroveranno di fronte Turchia e Brasile, con la formazione allenata da Giovanni Guidetti apparsa davvero ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Cina 1-3 - azzurre eliminate! Addio semifinali - ko inatteso : L’Italia dice Addio al sogno di vincere la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state sconfitte dalla Cina per 3-1 (25-17; 25-22; 22-25; 25-22) e non si sono qualificate alle semifinali del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale, crollata ieri al cospetto della Turchia, viene travolta in maniera inattesa anche dalla compagine asiatica che si era presentata all’appuntamento senza le titolari. Le ...

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le combinazioni - sfida decisiva con la Cina : L’Italia ha perso contro la Turchia il primo match della Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre non sono mai riuscite a tenere testa alla compagine di Giovanni Guidetti e sono capitolate con un rapido 3-0. Un risultato netto e severo per la nostra Nazionale che ora è chiamata a un incontro da dentro o fuori per qualificarsi alle semifinali del prestigioso torneo internazionale: le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia - le azzurre esordiscono in Final Six. Sfida a Guidetti per le semifinali : A Nanchino (Cina) è arrivato il momento dell’Italia che giovedì 4 luglio (ore 13.30) affronterà la Turchia nel match d’esordio alle Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre incroceranno la compagine di Giovanni Guidetti che ha debuttato sconfiggendo con qualche sofferenza la Cina B (le Campionesse Olimpiche si sono presentate all’appuntamento senza tutte le titolari). La nostra Nazionale va a caccia ...