Volley | Finale Universiadi 2019 | Italia-Polonia Programma | orario d’inizio e tv | come

12.19 pallanuoto – Gran parata di Pellegrini! 12.18 pallanuoto – Iniziato il secondo quarto! 12.15 pallanuoto – Finisce il primo quarto! 12.14 pallanuoto – 4-1 ITALIA! Bellissima azione degli azzurri, segna da distanza ravvicinata Spione! 12.12 pallanuoto – Pellegrini para un tiro da lontano della Russia, poi Alesiani manda sul palo una ...

12.08 pallanuoto – Pareggio della Russia con Bychov, 1-1. 12.06 pallanuoto – ITALIA IN VANTAGGIO! Gol di Alesiani! 12.03 pallanuoto – Palo di Di Martire e poi il portiere russo para una conclusione di Cannella! Che occasioni per il Settebello! 12.01 pallanuoto – E' cominciata la partita! 11.59 pallanuoto – Italia e Russia in acqua per l'inizio della ...

IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 22.25 volley – La Russia vince per la quarta volta consecutiva il titolo universitario femminile, Italia d'Argento, punteggio 25-21 15-25 26-24 25-18 per le nostre avversarie. 22.24 volley – Sei match point Russia. 22.23 volley – Muro della Russia che ha l'oro in mano, 23-17. 22.22 volley.- Scambi combattuti ma l'Italia vede ...

IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.57 volley – L'Italia femminile ha perso 26-24 il terzo set della finale contro la Russia ed è sotto due set a uno. 21.44 ATLETICA – Nell'eptathlon oro alla finlandese Mila Sillman con 6209 punti, record personale, argento all'atleta del Burkina Faso Marthe Koala con 6121, bronzo alla svizzera Caroline Agnou con 5844. Decima ...

IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20.35 VOLLEY – Italia avanti 6-3 nel primo set! 20.30 VOLLEY – In campo le azzurre contro la Russia! 20.20 ATLETICA – L'ucraina Olha Korsun vince la medaglia d'oro nel triplo femminile con 13.90, suo record personale, argento alla portoghese Evelise Tavares De Veiga con 13.81, bronzo alla slovena Neja Filipic con 13.73. Sesta ...

Beach Volley - World Tour 2019 Gstaad. MERAVIGLIOSI! Lupo/Nicolai in SEMIFINALE : piegati i polacchi nei quarti! Gstaad chiama e Lupo/Nicolai rispondono presente. Un anno dopo il terzo posto del 2018, la coppia azzurra è ancora una volta in SEMIFINALE in uno dei tornei più importanti della stagione, il Major Series di Gstaad. Un risultato straordinario se si pensa che un mese fa la coppia azzurra era ancora ai box per l'infortunio di Lupo e ora, dopo il quinto posto mondiale, si trova a potersi giocare la possibilità di risalire sul podio di un Major ...

Volley - Universiadi 2019 : l'Italia soppianta la Francia - azzurri in finale per l'oro! Domani sfida alla Polonia L'Italia ha travolto la Francia con un fragoroso 3-0 (25-16; 25-21; 25-18) e si è così qualificata alla finale del torneo di Volley maschile alle Universiadi 2019, gli azzurri sono stati impeccabili al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno) e Domani sera (ore 20.30) torneranno in campo per affrontare la Polonia nell'atto conclusivo della kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi ...

IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16:20 ARCO – Si sta svolgendo la finale per il bronzo. 16:16 ARCO – Il russo Bulaev sconfigge il polacco Przybylski nella seconda semifinale del compound maschile. 16:14 VOLLEY – ITALIA IN finale! Demolita la Francia in tre set (25-16, 25-21, 25-18): gli azzurri si giocheranno l'oro con la Polonia. 16:06 TENNIS – Cominciate le ...

IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15:07 ATLETICA – Decimo Marvulli nelle qualificazioni del salto il lungo, non basta all'italiano il 7.50. 15:03 volley – Partita bene l'Italia che conduce il primo set per 14-12 sulla Francia. 14.56 ARCO – La coreana So è la seconda finalista del compound femminile: battuta 144-138 la kazaka Makarchuk in semifinale 14.50 TAEKWONDO ...

Universiadi - Italia-Russia la finale femminile di Volley : visibile in streaming su Fisu Tv Nel corso della XXX edizione delle Universiadi, a Napoli, la pallavolo italiana sta dimostrando di poter contare su giovani di sicuro avvenire sia nel tabellone maschile che in quello femminile, dove le ragazze del ct Paglialunga affronteranno la finale per l'oro contro la Russia questa sera al PalaSele di Eboli. Dove vedere la gara delle azzurre La sfida del PalaSele, al via alle 20:30, potrebbe essere parzialmente visibile su Rai Sport (canale ...

Volley - Nations League 2019 : la Russia asfalta la Francia e vola in semifinale - la Polonia liquida l'Iran e avanza A Chicago (USA) prosegue la Final Six della Nations League 2019 di Volley maschile, nella notte si sono giocate due partite che hanno consegnato i primi verdetti: la Polonia ha vinto la Pool B e si è qualificata alle semifinali proprio come Russia e USA, l'altra semifinalista uscirà dallo scontro diretto tra Brasile e Iran. Di seguito tutti i risultati, le cronache degli incontri e le classifiche. Polonia-IRAN 3-1 (21-25; 25-18; 25-20; ...

Volley - Nations League 2019 : la Russia asfalta la Francia e vola in semifinale - la Polonia liquida l'Iran e avanza A Chicago (USA) prosegue la Final Six della Nations League 2019 di Volley maschile, nella notte si sono giocate due partite che hanno consegnato i primi verdetti: la Polonia ha vinto la Pool B e si è qualificata alle semifinali proprio come Russia e USA, l'altra semifinalista uscirà dallo scontro diretto tra Brasile e Iran. Di seguito tutti i risultati, le cronache degli incontri e le classifiche. Polonia-IRAN 3-1 () I Campioni del Mondo, ...

IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi La nostra DIRETTA LIVE termina qui, appuntamento con le Universiadi 2019 a domani. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 23:11 CALCIO – L'Italia si giocherà il bronzo con la Russia, la finalissima sarà Brasile-Giappone. 23.10 CALCIO – Palo di Vitturini, il Giappone è in finale! 23:10 CALCIO – ...