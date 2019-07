Volkswagen Bulli - Il van operaio che piaceva a hippie e surfisti FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 13 luglio 2019) Pochi veicoli come il, liconico van derivato dal Maggiolino, hanno una storia così ricca di fascino, che ripercorriamo nella nostra galleria di immagini. Nato nel 1950 come furgonedallintuizione, risalente a soli tre anni prima, di un imprenditore olandese, il Typ 2 sarebbe diventato negli anni 60 unicona dei figli dei fiori, dalla cosiddetta Summer of Love del 1967, la stessa in cui veniva presentata la seconda generazione del van, alla tre giorni di Woodstock del 1969. In livreao nella più tradizionale verniciatura bicolore, i Transporter T1 e T2 sono tuttora oggetto del desiderio di tanti collezionisti, tanto che Ruoteclassiche, nel 2015, ha dato vita una webserie dedicata al restauro delcon la partecipazione di Enrico Brignano, grande appassionato di auto depoca. E cè chi, del mitico van, ha fatto persino un b&b, mentre i più, a causa di ...

quattroruote : Dal #T1 alla futura versione elettrica: la storia del #Volkswagen #Bulli, l’iconico furgone che ha alimentato il mi… - Touchme4youLe : RT @guidaautonoma: In attesa del Bulli ID Buzz nel 2022, #Volkswagen presenta un concept elettrico con lo storico T2 - ciokanuba : RT @guidaautonoma: In attesa del Bulli ID Buzz nel 2022, #Volkswagen presenta un concept elettrico con lo storico T2 -