Vittoria | domenica i funerali di Alessio La polemica sull’agenzia di pompe funebri

Programmi TV di stasera - domenica 7 luglio 2019. Su Canale 5 in prima tv Vittoria e Abdul : Vittoria e Abdul Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 4 – Replica Fiction di Jan Maria Michelini del 2016, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Munoz Morales, Fedez. Prodotta in Italia. Trama: A San Candido arriva il nuovo capo della forestale, Francesco Neri, e una giovane etologa, Emma, giunta per occuparsi di un progetto sul reinserimento dei lupi. Vincenzo ed Eva sono ormai una coppia, lei cerca con fatica di portare avanti il ...

MotoGp - la Vittoria al Mugello potrebbe non bastare : Domenicali mette in dubbio il rinnovo di Petrucci : Il CEO della Ducati ha parlato dopo il successo di Petrucci al Mugello, gettando ombre sulla sua eventuale riconferma La prima vittoria in carriera in MotoGp, peraltro ottenuta su una pista iconica come il Mugello, potrebbe non bastare a Danilo Petrucci per ottenere il rinnovo con la Ducati. Alessandro La Rocca/LaPresse Il contratto del ternano scade al termine di questa stagione, ma le parti non si sono ancora messe ad un tavolo per ...