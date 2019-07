Vitaly Markiv | il soldato ucraino accusato dell’omicidio del fotografo italiano Andrea

Andrea Rocchelli - il fotoreporter ucciso nel Donbass nel 2014 : 24 anni al militare ucraino Vitaly Markiv : La Corte d’assise di Pavia ha condannato a 24 anni Vitaly Markiv, un militare 29enne della Guardia nazionale ucraina, per l’omicidio di Andrea Rocchelli, il fotoreporter di Pavia ucciso nel 2014 nel Donbass per un lavoro. All’udienza conclusiva erano presenti numerosi connazionali di Markiv, in protesta contro la sentenza, i genitori di Rocchelli, la Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Associazione Lombarda dei ...