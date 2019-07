Veronica Maya delusa | “Palinsesto estivo di Rai1? Dovevamo esserci”

Veronica Maya esclusa dal palinsesto estivo : “Non farò la pendolare” : Quelle brave ragazze non riconfermato. Veronica Maya: “Mi godo i miei figli” Era diventato un piccolo cult del palinsesto estivo, Quelle brave ragazze. E invece dopo due anni di discreto successo nel mattino di Rai1, il programma come sappiamo non è stato rinnovato. Una delle sue padrone di casa, Veronica Maya, è tornata a parlare del programma in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. La conduttrice, attualmente senza ...