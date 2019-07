Urban Explorer si presenta in un nuovo trailer tra horror e parkour

eurogamer

(Di sabato 13 luglio 2019) Se siete alla ricerca di un titolo che vi offra esplorazione in prima persona di case abbandonate econ salti acrobatici,potrebbe fare proprio al caso vostro.Come possiamo vedere, inpotremo esplorare in prima persona diversi ambienti come edifici abbandonati, strutture segrete e catacombe, così come anche luoghi come sale macchine, pozzi degli ascensori e molto altro ancora.Gli elementie quelli disono ben amalgamati insieme, risultando in un gioco piuttosto interessante che possiamo trovare su Steam.Leggi altro...

