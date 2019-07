Uomo nudo a Malpensa | tenta di imbarcarsi sull’aereo indossando solo un costumino alla

Ancona - un Uomo nudo (con solo lo zaino in spalla) avvistato in città : ecco come si è giustificato con i carabinieri : FQ Magazine Gira in scooter nudo (ma indossa il casco). La polizia lo ferma, lui: “Avevo caldo” Dopo l’uomo fermato nudo a bordo del suo scooter in Germania, ecco che anche nel bel Paese, nonostante le temperature si siano leggermente abbassate, arriva il primo caso di ‘nudità cittadina’. Un uomo, riporta il Corriere ...

Germania - ondata di caldo eccezionale : Uomo si chiude nudo nel frigo di un supermercato : Un’ondata di caldo eccezionale sta colpendo in questi giorni la Germania, con la colonnina di mercurio che sfiora i 40 gradi. E così, la gente si sta attrezzando con i più svariati rimedi, come un uomo che si è chiuso completamente nudo in un frigo del reparto surgelati di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia. Il gesto del 32enne, forse appunto spinto dalla voglia di trovare refrigerio dall’afa, non è sfuggito ai diversi avventori del ...

In Germania fa troppo caldo - un Uomo si chiude nudo nel frigo di un supermarket : L’eccezionale ondata di caldo che colpisce sulla Germania, dove ci si aspetta che la colonnina di mercurio raggiunga i 40 gradi, scatena la gente bizzarra. Come un uomo che si è chiuso completamente nudo in un frigo del reparto surgelati di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia. Il gesto del 32enne, forse appunto spinto dalla voglia di trovare refrigerio dall’afa, non è sfuggito ai diversi avventori del punto vendita ...

Sorpresa al supermercato in Germania - un Uomo nudo si chiude nel frigo dei surgelati : L'impresa di un 32enne in un supermercato nel Land tedesco del Nord Reno-Westfalia. La surreale scena è andata avanti per alcuni minuti, poi l'uomo ha indossato un pantaloncino e, a bordo di un monopattino, si è messo a correre qua e là per le corsie del supermercato, consumando frutta e bevendo birra.

Caldo africano in arrivo sull’Europa : Uomo nudo si chiude nel frigo di un supermercato per trovare refrigerio : L’eccezionale ondata di Caldo che sta colpendo l’Europa sta interessando anche la Germania, dove per i prossimi giorni sono attesi picchi di 40 gradi. E come al solito il Caldo si porta dietro, proverbialmente, una scia di ‘follie’ ad opera di gente bizzarra. E’ il caso di un uomo che si è chiuso completamente nudo in un frigo del reparto surgelati di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia. Il 32enne, probabilmente ...

Francesca Cipriani contro Walter Nudo : “È gay - ha passato San Valentino in hotel con un Uomo” : “Sei più falso del mio seno e di Mark Caltagirone insieme”, Francesca Cipriani ha attaccato duramente Walter Nudo nel corso dell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso. La formosa showgirl nei mesi scorsi si era detta innamorata del vincitore del Grande Fratello Vip e aveva espresso il desiderio di conquistarlo. “A me piaceva davvero ma ho capito che persona è. So che sei legato a una persona e che ce l’ha con me, ma puoi ...

Live-Non è la D'Urso - Francesca Cipriani svela : "Walter Nudo è gay - sta con un Uomo" : Francesca Cipriani vuota il sacco su Walter Nudo durante l'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso. La soubrette ha insinuato una presunta omosessualità del vincitore del Grande Fratello Vip 3. La Cipriani ha chiaramente sostenuto che Walter sarebbe legato da tempo ad una persona, un ragazzo di cui n

Walter Nudo è fidanzato con un Uomo? Il dubbio di Francesca Cipriani : Ospite dell’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ anche Walter Nudo. L’ex vincitore del GF Vip che poco tempo fa ha fatto preoccupare tutti per un problema di salute, ha rivisto a distanza di anni Lele Mora. Dopo lo scontro a distanza rispetto ai voti comprati anni fa per permettergli di vincere l’Isola dei Famosi, i due non si erano più incontrati. E mercoledì sera, in diretta, nello studio di Barbara D’Urso e l’ex agente dei vip ha ...