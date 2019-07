Universiadi | sold out la cerimonia di chiusura con i Jackal e Clementino

Sold out per la cerimonia di chiusura delle Universiadi al San Paolo : Tutto esaurito per la cerimonia di chiusura della 30^ Summer Universiade Napoli 2019 che avrà inizio domani, domenica 14, alle ore 21, allo Stadio San Paolo di Napoli. Oltre 35mila gli spettatori che assisteranno allo show finale, ideato e prodotto da Balich Worldwide Shows, per la regia di Stefania Opipari. Ispirata al rito del sospeso, tipicamente napoletano, la cerimonia sarà un saluto alla città di Napoli e alla Campania. I colori delle ...

Borriello : “I soldi per le Universiadi non li mette De Luca ma i contribuenti” : L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Piuenne in merito alle Universiadi: “I soldi per le Universiadi sono dei contribuenti, non li mette De Luca. I soldi non li mettono gli amministratori dalla loro tasca, sono fondi pubblici. Noi non mettiamo soldi, veniamo pagati per amministrare quelli pubblici”. Il San Paolo, per Borriello, è una delle cose più belle delle Universiadi: “progettata ...