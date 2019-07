Universiadi | Italia di bronzo | Russia battuta ai rigori

DIRETTA/ Italia Russia - risultato 2-2 - streaming video : si va ai rigori - Universiadi - : DIRETTA Italia Russia: info streaming video e tv della partita di calcio maschile, oggi per la finale della medaglia di bronzo alle Universiadi 2019 Napoli.

Universiadi 2019 : l’Italia del calcio è medaglia di bronzo : L'Italia del calcio si riscatta parzialmente aggiudicandosi la finale per il terzo posto. Battuta la Russia 6-5 dopo i calci di rigori con i tempi regolamentari che si erano conclusi sul 2-2 (gol di Zonta, Galeandro, Salamatov, Pogorelov). Dal dischetto decisivo il tiro di Strada che ha regalato la medaglia del terzo posto.Continua a leggere

Universiadi - pallanuoto : doppia finale per l'Italia - oggi 13 luglio in vasca il Setterosa : Grande successo per l'Italia della pallanuoto alle Universiadi di Napoli 2019. Sia la Nazionale femminile che quella maschile hanno raggiunto la finalissima che si svolgerà nella rinnovata piscina Scandone di Fuorigrotta. Le donne scenderanno in vasca questa sera alle 20 contro la blasonata Ungheria, mentre gli uomini domani alle 13 contenderanno la medaglia d'oro agli Stati Uniti....Continua a leggere

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Italia ad un passo dal bronzo nel calcio maschile - attesa per la pallanuoto femminile. Alessia Russo d'argento nella ritmica! 18.18 GINNASTICA RITMICA – Alessia Russo è seconda nella finale di specialità del nastro! 17.57 VOLLEY – Finale per il bronzo: Russia-Francia 25-18 17.49 calcio – Parziali: Finale 5° posto: Ucraina-Corea del Sud 1-0. Finale 7° posto: Irlanda-Francia 0-1. 17.48 calcio – Fine primo tempo: Russia-Italia 0-2.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Italia in campo per il bronzo nel calcio maschile - attesa per la pallanuoto femminile 17.03 calcio – Scendono in campo Russia ed Italia per la medaglia di bronzo, è tutto pronto per il calcio d'inizio. 16.53 calcio – Tra poco in campo l'Italia, che si gioca la medaglia di bronzo. 16.45 TAEKWONDO – Semifinale a squadre: Cina Taipei -Polonia 16-3

Pallanuoto - Universiadi 2019 : l’Italia travolge la Russia e vola in finale - azzurri a caccia dell’oro : L’Italia ha demolito la Russia con un roboante 14-6 (4-1, 3-2, 3-0, 4-3) e si è così qualificata alla finale del torneo di Pallanuoto maschile alle Universiadi 2019. Gli azzurri si sono scatenati a Napoli e hanno staccato il pass per l’atto conclusivo che giocheranno domani (ore 13.00) contro la vincente di USA-Ungheria, i ragazzi di Alberto Angelini andranno a caccia della medaglia d’oro. La nostra Nazionale è stata trascinata ...

Universiadi 2019 – Le azzurre della pallavolo d’argento a Napoli : l’Italia ko contro la Russia in finale : Universiadi 2019: le azzurre sono medaglia d’argento, la Russia vince 3-1 Si è chiusa con una medaglia d’argento l’avventura della nazionale italiana femminile alle Universiadi 2019. Al PalaSele di Eboli, di fronte a una bella cornice di pubblico, la formazione azzurra in finale è stata superata 1-3 (21-25, 25-15, 24-26, 18-25) dalla Russia. Dopo un bellissimo torneo le ragazze di Paglialunga questa sera non si sono espresse al meglio e ...

Diretta Italia Russia - risultato finale 14-6/ Azzurri da urlo! - Universiadi - : Diretta Italia Russia, risultato finale 14-6, streaming. Si è chiusa pochi minuti fa la semifinale di pallanuoto, show degli Azzurri

Volley - Finale Universiadi 2019 : Italia-Polonia. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita - azzurri a caccia dell’oro : Oggi sabato 13 luglio si gioca Italia-Polonia, Finale del torneo maschile delle Universiadi 2019. Gli azzurri scenderanno in campo al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno) per fronteggiare i temibili biancorossi nell’atto conclusivo della kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo, i ragazzi di coach Gianluca Graziosi sono reduci dalla netta vittoria sulla Francia e andranno a caccia della medaglia d’oro contro un ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - l’Italia sogna negli sport di squadra con volley e pallanuoto donne - Settebello in vantaggio 4-1 nella semifinale contro la Russia dopo il primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 12.19 pallanuoto – Gran parata di Pellegrini! 12.18 pallanuoto – Iniziato il secondo quarto! 12.15 pallanuoto – Finisce il primo quarto! 12.14 pallanuoto – 4-1 ITALIA! Bellissima azione degli azzurri, segna da distanza ravvicinata Spione! 12.12 pallanuoto – Pellegrini para un tiro da lontano della Russia, poi Alesiani manda sul palo una ...