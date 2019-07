UNIVERSIADI 2019 NAPOLI Risultati live | Giappone dominante nella maratona | 13 luglio

LIVE UNIVERSIADI 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Italia impegnata nel pomeriggio nelle finali a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 10.30 TIRO CON L’ARCO – Nel fantastico scenario della Reggia di Caserta è iniziata la finale per il bronzo nell’arco ricurvo femminile tra Ucraina-Svizzera. 10.24 TENNIS – Finale per l’oro nel torneo maschile prevista per le 18 tra il britannico Emily Frances Alice Arbuthnott-Naho Sato 10.18 GINNASTICA RITMICA – Oggi alle 13.30 inizieranno le finali, tra ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi sabato 13 luglio: a Napoli e in tutta la Campania andrà in scena la penultima giornata di gare di questa manifestazione riservata agli universitari di tutto il mondo, l'Italia si gioca le sue ultime carte e vuole essere assoluta protagonista per chiudere col botto

oggi sabato 13 luglio va in scena una nuova giornata di gare alle Universiadi 2019, tutto pronto a Napoli e in tutta la Campania per ospitare questa grande manifestazione multisportiva riservata agli iscritti ai vari Atenei.

Tennis - UNIVERSIADI 2019 : alla Cina e all’Uzbekistan i primi ori : Ecco tutti i risultati odierni dei tornei delle Universiadi 2019 del Circolo Tennis Napoli. I primi ori vanno alla Cina, che si è aggiudicata il doppio femminile, e all’Uzbekistan in quello maschile, i rispettivi argenti se li aggiudicano Taiwan e Corea del Sud. I due bronzi del singolare maschile li vincono Francia e Russia, quelli del singolare femminile Hong Kong e Thailandia, quelli del doppio misto Cina e Francia. Singolare maschile, ...

Medagliere UNIVERSIADI Napoli 2019 : Italia con 13 ori - in lotta con Russia e Corea del Sud per il quarto posto : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Tiro con l’arco - UNIVERSIADI 2019 : i risultati del compound. Titoli a Bulaev e Becerra : Oggi si sono svolte le finali del compound del Tiro con l’arco alle Universiadi 2019 di Napoli. Le gare si sono disputate nella suggestiva location della Reggia di Caserta, in cui sono state assegnate le prime medaglie del programma, che si concluderà domani con l’arco olimpico. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Al maschile titolo al russo Anton Bulaev che batte allo shoot off 147-147 (10*-10) il turco Muhammed ...

Volley femminile - UNIVERSIADI 2019 : l’Italia si arrende al cospetto della Russia - azzurre d’argento a Eboli : L’Italia si è dovuta accontentare della medaglia d’argento nel torneo di Volley femminile alle Universiadi 2019, le azzurre sono state sconfitte dalla Russia per 3-1 (25-21; 15-25; 26-24; 25-18) nella finale della kermesse riservata agli studenti di tutto il mondo. Questa sera, al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno), la nostra Nazionale non è riuscita a esprimersi al massimo delle proprie potenzialità contro un avversario ...

21.57 volley – L'Italia femminile ha perso 26-24 il terzo set della finale contro la Russia ed è sotto due set a uno. 21.44 ATLETICA – Nell'eptathlon oro alla finlandese Mila Sillman con 6209 punti, record personale, argento all'atleta del Burkina Faso Marthe Koala con 6121, bronzo alla svizzera Caroline Agnou con 5844. Decima

Atletica - UNIVERSIADI 2019 : niente medaglie per l’Italia nella penultima giornata - Perini firma il minimo per i Mondiali : Non arrivano medaglie per l’Italia dell’Atletica leggera nella penultima giornata delle Universiadi 2019, il miglior risultato è stato firmato da Lorenzo Perini che sui 110 metri ostacoli ha centrato il minimo per i Mondiali di Doha siglando il suo nuovo personale (13.46, migliorato di un centesimo il recente 13.47 di La Chaux-de-Fonds). Il 24enne lombardo si è messo in luce in semifinale, in finale si è fermato a 13.50 ad appena un ...

Pallanuoto - UNIVERSIADI 2019 : Quinto posto del Giappone. Domani la semifinale Italia-Russia : In attesa della semifinale che Domani vedrà impegnata contro la Russia l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi (secondo match USA-Ungheria), oggi sono stati assegnati il Quinto posto, andato al Giappone, vincente 17-9 sulla Francia, ed il settimo, centrato dalla Croazia, dominante sull’Australia per 12-4. RISULTATI Finale 7° posto (oggi) Australia-Croazia 4-12 Finale 5° posto (oggi) Francia-Giappone 9-17 Semifinali ...

Pallanuoto femminile - UNIVERSIADI 2019 : Italia-Canada 15-7. Azzurre in finale per l’oro contro l’Ungheria : Grande successo in semifinale per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: le Azzurre annichiliscono il Canada, sconfitto per 15-7, e domani affronteranno per l’oro l’Ungheria, vincente ai rigori sulla Russia. Per le Azzurre, oggi avanti già 11-3 a metà gara, triplette di Gottardo, Ranalli e Cocchiere, doppiette di Repetto e Centanni e gol di Millo e Borg. TABELLINO Italia-Canada 15-7 Italia: Sparano, Ioannou, ...