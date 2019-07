Universiadi 2019 – Le azzurre della pallavolo d’argento a Napoli | l’Italia ko contro la

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - Settebello in finale - battuta la Russia 14-6! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:08 ARCO – Nel ricurvo misto a squadre ora a Tapei che ha battuto 5-3 il Giappone in finale. 13.04 PALLANUOTO – E’ finita! L’Italia batte 14-6 la Russia e accede alla finale dove attende la vincente tra Stati Uniti e Ungheria! 13.02 PALLANUOTO – 14-6 ITALIA, DI MARTIRE! 13.01 PALLANUOTO – 13-6 Italia, segna Merkulov! 13.00 PALLANUOTO – 13-5 ITALIA! ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia con 13 ori - lotta per il quarto posto : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L'evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Volley - Finale Universiadi 2019 : Italia-Polonia. Programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita - azzurri a caccia dell'oro : Oggi sabato 13 luglio si gioca Italia-Polonia, Finale del torneo maschile delle Universiadi 2019. Gli azzurri scenderanno in campo al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno) per fronteggiare i temibili biancorossi nell'atto conclusivo della kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo, i ragazzi di coach Gianluca Graziosi sono reduci dalla netta vittoria sulla Francia e andranno a caccia della medaglia d'oro contro un ...

Cerimonia di chiusura Universiadi Napoli 2019 : ospiti - orario e biglietti : Cerimonia di chiusura Universiadi Napoli 2019: ospiti, orario e biglietti Volge al termine, per milioni di atleti, l'avventura delle Universiadi Napoli 2019, che si è tenuta a partire dal 3 luglio. La Cerimonia di chiusura si celebrerà domani, domenica 14 luglio, presso lo Stadio San Paolo. Al pari dell'apertura, la Cerimonia finale ospiterà tutti gli atleti, che porgeranno il loro ultimo saluto alla città Partenopea che li ha ospitati ...

