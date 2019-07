agi

(Di sabato 13 luglio 2019) Unasigillata con dentro preghiere e ricordi di una madre delle vittime dell'attentato allaArena del 2017 è stata trovata sulla spiaggia di Torre Vado, sulla costa del comune di Morciano di Leuca, nel Salento., chiusa ermeticamente con un tappo ecera, vi erano scritti struggenti rivolti alla 14enne Sorrell Leczkowski, deceduta nell'attacco terroristico insieme ad altre 21 persone al termine del concertocantante Ariana Grande. Lae il suo contenuto - come scrive oggi il "Corriere del Mezzogiorno" - sono giunti nelle mani del sindaco di Morciano di Leuca, Lorenzo Ricchiuti, che insieme all'amministrazione comunale si è attivato per rintracciare i genitori di Sorrell e invitarli nel Salento per la riconsegna degli scritti e per manifestare solidarietà e vicinanza alla famiglia per la grave perdita ...

civati : Per #SilviaRomano, come ogni giorno, nella speranza che sia un messaggio condiviso da tutte e tutti, senza eccezioni. - FRANCESC0PAGANO : RT @Agenzia_Italia: Un messaggio nella bottiglia per una vittima della strage di #Manchester ha viaggiato dall'Inghilterra alla Puglia http… - Agenzia_Italia : Un messaggio nella bottiglia per una vittima della strage di #Manchester ha viaggiato dall'Inghilterra alla Puglia -