Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno economia e un’apertura l’ipotesi di una flat Tax a tre aliquote circolate in questi giorni avrebbe un beneficio solo per pochi lavoratori dipendenti e pensionati a €30000 di reddito il beneficio sarebbe di €41 mensili a 20.000 di solo €15 una super sconto di oltre €3000 che avrebbe solo con redditi ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - incidente stradale Alcamo - un morto - 13 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. E' morto a 58 anni un operaio della provincia di Brescia, incidente mortale ad Alcamo, 13 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno che il PD è l’unica alternativa credibile a questa deriva italiana lo afferma il segretario Nicola Zingaretti nella sua relazione all’assemblea Nazionale oggi apriamo una nuova fase la prima completa in un’altra agenda non essere subalterni agli altri essere proprietari del nostro destino abbiamo un conto una forte destra liberale ora ...

Silvia Romano - Ultime Notizie : viva fino a dicembre 2018 - dov’è ora? : Silvia Romano, ultime notizie: viva fino a dicembre 2018, dov’è ora? Emergono delle novità, poche a dire il vero, sul rapimento della cooperante italiana Silvia Romano avvenuto in Kenya ormai 8 mesi fa dopo l’incontro tra il procuratore generale del paese africano e il pubblico ministero che si sta occupando del caso Sergio Colaiocco. Silvia Romano: confermati i dettagli già noti Nel corso del faccia a faccia la ricostruzione degli ...

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli holding belga collegata al gruppo Ferrero ha firmato l’accordo di acquisizione della scelta in group della Campbell soup Company dell’operazione è stato dato dalle calze Group che ha generato Negli ultimi 12 mesi vendite per circa 157 milioni di dollari a te dengan marca Made luce due prestigiose marche di biscotti Royal dansk venduti in Oltre ...

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli restituiva i corpi delle vittime del naufragio di inizio luglio al largo della Tunisia in commissione affari costituzionali Sottosegretario Molteni torna a parlare delle evidenze di legami tra trafficanti di uomini di bici e Leon NG un’evidenza finora smentita da tutte le inchieste giudiziarie svolte sulle effettuano attività di salva i soli ...

Scuola - regionalizzazione Ultime Notizie : ‘Finalmente Bussetti ha buttato giù la maschera’ : In primissimo piano la questione riguardante l’autonomia differenziata e la regionalizzazione. Dopo il fallimento del tavolo tecnico del Governo, è divampata la polemica non soltanto sui social ma anche e soprattutto sul piano politico. Bussetti vuole rassicurare sulla regionalizzazione ma Nicola Fratoianni fa polemica Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, continua a rassicurare affermando che non esiste una Scuola del Nord e ...

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione da Roberta perché rally atteso per l’inizio della prossima settimana il deposito della relazione dei consulenti medico legali sulla morte di manfadil una delle testimoni chiave del caso Ruby deceduto mai più di 4 mesi fa il primo marzo scorso dopo una lunga agonia mentre Salgo o indiscrezioni di questi giorni gli accertamenti potrebbero aver Escluso le trote dell’avvelenamento ...

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione da Roberta perché rally una stangata da 5 miliardi di dollari si abbatte su Facebook per aver violato le norme sulla privacy nel caso Cambridge analytica la multa secondo quanto riporta il Wall Street Journal è stata decisa dalla Federal Trade Commission Act autorità del settore ed è più grande mai combinata contro una società hi-tech Authority cominciata indagare nel marzo 2018 è atteso per ...

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli una stangata da 5 miliardi di dollari si abbatte su Facebook per aver violato le norme sulla privacy nel caso Cambridge analytica la multa secondo quanto riporta il Wall Street Journal è stata decisa dalla Federal Trade Commission l’autorità del settore ed è più grande mai combinata contro una società hi-tech Aveva cominciato a indagare nel marzo 2018 è atteso ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Operaio 58enne morto a Brescia - 13 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Un Operaio di 58 anni è morto nella serata di ieri in una ditta della provincia di Brescia, 13 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ondata di maltempo sull’Italia deciso peggioramento delle condizioni meteo fenomeni temporaleschi localmente intensi in particolare sui settori adriatici allerta arancione per rischio temporali sulle Marche sull’abruzzo allerta gialla Invece sul Lombardia Veneto emilia-Romagna Toscana Umbria Lazio Molise Calabria ...

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio riconoscimenti per Carola Racket della città di Parigi le consegnerà una medaglia e donerà €100000 SOS Mediterranee mentre la sinistra del Parlamento Europeo propone di invitare la comandante della Sea Watch nell’aula di Strasburgo non hanno di meglio da fare dice il Ministro dell’Interno Salvini al largo della Tunisia operato ...

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi Pinna studio savoini non era invitato al dal Ministero dell’Interno n a Mosca nel ottobre del 2018 nella Villa Madama nel incontro bilaterale con queste le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini interpellato sulla vicenda dei presunti fondi russi e con riferimento alla visita Mosca aggiunge che ne so cosa ci facesse ...