Ugo Dighero | I politici di oggi non leggono la realtà | la inventano Arduo far

(Di sabato 13 luglio 2019) Un’opera da premio Nobel va in scena nella siciliana Gibellina. O meglio, torna in scena. “Mistero buffo”, testo culto del teatro italiano, viene riproposto sul palcoscenico della cittadina trapanese a cinquant’anni dalla prima edizione che Dario Fo interpretò proprio lì, tra le baracche, dopo il terremoto del Belice. L’occasione saranno le Orestiadi 2019, festival dedicato alle arti performative nato nel 1981 per far risorgere il territorio dal sisma attraverso la cultura. E a far rivivere lo spettacolo di Fo sarà l’attore Ugoattraverso la rivisitazione di due celebri monologhi di “Mistero Buffo”: “Il primo miracolo di Gesù Bambino” e “La parpàja topola”.proporrà una personale versione dei testi, dando vita ad una vertiginosa galoppata teatrale in cui un ...

