Tromba d' aria a Napoli | terrore tra bagnanti Video | 15 feriti In un attimo il

Ex Ilva - recuperato in mare il corpo del gruista disperso a Taranto dopo la Tromba d'aria : Cosimo Massaro era stato dato per disperso, il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori vicino alla sala argani dove sono i motori della gru, sul fondale antistante la banchina

Paura a Varcaturo : Tromba d'aria semina il panico tra i bagnanti - alcuni feriti : Mezzogiorno di Paura a Varcaturo dove una tromba d?aria ha seminato il panico tra i bagnanti, alcuni dei quali sono stati stati costretti a ricorrere alla cure dei sanitari. Il vortice, di una...

Tromba d’aria nel napoletano : panico tra i bagnanti - alcuni sono rimasti feriti [VIDEO] : A Varcaturo, sul litorale flegreo, nel napoletano, nel pomeriggio di oggi una Tromba d’aria ha creato il panico tra i bagnanti. Il vortice, largo circa 8 metri, si è formato a riva all’altezza di uno stabilimento balneare, il Lido Gallo, e ha strappato e fatto vorticare sedie, ombrelloni, lettini, teloni, gazebo e diverse strutture mobili. In molti si sono riparati nel ristorante-bar dello stabilimento. Sul posto sono intervenute ...

Napoli - all’improvviso la Tromba d’aria sulla spiaggia di Varcaturo : panico tra i bagnanti. Il video della fuga : Momenti di paura sul litorale tra Licola e Varcaturo, nella città metropolitana di Napoli. All’improvviso, sulla spiaggia, si è formata una tromba d’aria che ha sollevato ombrelloni, lettini e altri oggetti. Nel video, la fuga di bagnanti e turisti che trovano riparo all’interno di un ristorante. Ferita una bambina, che è stata colpita dal materiale sollevata dal forte vento. Il vortice è durato alcuni minuti e sul posto è ...

Maltempo : strade e lidi di Milano Marittima ripristinati in tempo record dopo la Tromba d’aria [FOTO e VIDEO] : “strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l’esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore”. Così l’assessore regionale al Turismo dell’Emilia ...

Maltempo a Milano Marittima : riaprono gli stabilimenti dopo la Tromba d’aria - danni per 2 milioni : dopo il Maltempo e la tromba d'aria che hanno colpito Milano Marittima ieri, la situazione sta lentamente tornando alla normalità nel comune dell'Emilia Romagna, che già da oggi ha visto la riapertura a tempo record degli stabilimenti balneari: "Due milioni di euro di danni e più di 2000 alberi crollati" Chiesto lo stato di emergenza.

Tromba d’aria colpisce spiaggia in Grecia! 6 morti - tra cui un bimbo di 2 anni : Sei turisti stranieri sono morti e almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi a causa di un tornado e violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola Calcidica, in Grecia. Le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza. Una scena apocalittica racconta chi ha visto con i suoi occhi la furia del tornado che, con una forza devastante, si è abbattuto sulla spiaggia. Non c’è stato il tempo di prepararsi né di ...

Maltempo - gru spezzata da Tromba d'aria cade in mare all'ex Ilva di Taranto : un disperso : Una gru è crollata all'ex Ilva di Taranto a causa del Maltempo che ha interessato la Puglia, con pioggia e forti venti: c'è un disperso. La gru era operante sul quarto sporgente...

Milano Marittima - Tromba d'aria abbatte 200 pini. Ferita una donna - è grave : Una tempesta di vento e pioggia si è abbattuta in mattinata su Milano Marittima, in provincia di Ravenna, provocando danni. Diversi gli alberi abbattuti, tra cui vari pini marittimi, ma anche...

Tromba d'aria a Taranto : incendio nello stabilimento ex Ilva : Durante il tornado una gru del colosso siderurgico è stata sbalzata in mare e ha perso la vita un operaio Emanuela Carucci Una situazione apocalittica a Taranto, la città pugliese colpita da una violenta Tromba d'aria. In particolare nello stabilimento ex Ilva dove una gru, a causa delle forti raffiche di vento, è stata sbalzata in acqua e un operaio che si trovava all'interno della cabina è morto. Il suo corpo è stato trovato ...

Tromba d'aria a Taranto : disperso operaio ex Ilva : Emanuela Carucci L'uomo si trovava all'interno di una gru che per le forti raffiche di vento è stata sbalzata in mare Una violenta Tromba d'aria si è abbattuta poco fa su Taranto. A causa delle forti raffiche di vento una gru che si trovava sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal (ex Ilva) stata abbattuta ed è caduta in mare. L'operaio che era sulla gru è stato sbalzato in acqua ed è disperso. Sono in corso le ricerche ...

