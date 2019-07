Triathlon | Coppa del Mondo Tiszaujvaros 2019 | Ilaria Zane e Beatrice Mallozzi qualificate

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019)si sonobrillantemente alla finale di domani della tappa di(Ungheria) delladeldi. Le semifinali odierne si disputavano sui 750 metri per quanto riguarda il nuoto (suddivisi in tre giri), quindi 20 chilometri in bici (2 giri) e 5 chilometri di corsa (spalmati in tre giri). Nella prima semifinale la nostraha concluso al quinto posto con il tempo di 37:10, preceduta dalle australiane Natalie Van Coevorden prima con 37:02 e Kelly-Ann Perkins ad un solo secondo. Terza posizione per la statunitense Erika Ackerlund in 37:08, mentre è quarta l’austriaca Sara Vilic in 37:09. Nella seconda semifinale la nostraha chiuso al secondo posto in 36:53 ad un solo secondo dalla prima della classe, la padrona di casa Zsanett Bragmayer. Terza posizione per la tedesca Anabel Knoll in ...

