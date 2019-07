Trapani : sequestro da dieci milioni euro all’ex armatore Morace : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Beni mobili ed immobili, terreni, quote azionarie e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Trapani all’ex armatore Vittorio Morace, ex proprietario della compagnia di navigazione “Liberty Lines spa” ed ex presidente della squadra di calcio trapanese. Il provvedimento è stato emesso, su richiesta congiunta del ...

Trapani : sequestro da dieci milioni di euro all’ex armatore Morace (2) : (AdnKronos) – Vittorio Morace, il figlio Ettore e la società Liberty Lines spa, sono stati già destinatari nel 2017 e nel 2018 di misure cautelari in esito ad un’ampia indagine giudiziaria per delitti contro la Pubblica Amministrazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo. I duei, in particolare, “avvalendosi di pubblici ufficiali corrotti, attraverso l’articolata predisposizione di bandi di gara ad ...