Trapani | DIA sequestra beni per 10 milioni all’imprenditore Morace

(Di sabato 13 luglio 2019)per 10di euro sono statiti oggi dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) dia Vittorio, ex armatore titolare della compagnia di trasporti marittimi Liberty Lines (ex Ustica Lines) nonché ex presidente delcalcio. A quanto si apprende il sequestro preventivo deidiè stato emesso d'urgenza dal tribunale di Palermo su richiesta della stessa procura e del direttore della Dia. La misura patrimoniale sarebbe legata all’inchiesta su presunti casi di corruzione per i bandi di gara nel settore dei trasporti via mare tramite navi veloci con le isole Eolie e le Egadi.Secondo le indagini, per il tramite di pubblici ufficiali corrotti, avrebbe ottenuto vantaggi amministrativi indebiti e finanziamenti pubblici regionali che non gli spettavano perdi euro, attraverso bandi di gara predisposti ad hoc....

