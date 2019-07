Trapani | auto si ribalta | morto 13enne | gravissimi fratello di 9 anni e il padre Che

Incidente a Trapani - auto si ribalta : morti due fratelli di 9 e 13 anni : Antonino Provenzano di 9 anni e il fratello Francesco di 13, coinvolti nella serata di venerdì in un Incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo, non ce l’hanno fatta. Erano in auto insieme al padre Fabio Provenzano che sta per essere trasferito al Trauma Center sempre a Villa Sofia.Continua a leggere

Trapani - rinnovata la partnership con Nuova Sicilauto per la stagione 2019/20 : Un’altra stagione sportiva con il Trapani Calcio. Questa mattina, presso la sede del Trapani Calcio, il rappresentante legale di Nuova Sicilauto Giosuè Gatto ha incontrato il Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Alivision, azienda proprietaria della Società granata, Luigi Foffo, e, alla presenza del responsabile commerciale del Trapani Nicolò Achille, è stato concluso l’accordo di sponsorizzazione per la stagione 2019/2020. Nuova ...

Trapani : panico durante processione ad Alcamo - auto piomba su fedeli : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Attimi di terrore ieri sera ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove un'auto è riuscita a eludere i controlli e ha seminato il panico tra i fedeli che in processione stavano rientrando nella Chiesa delle Anime Sante. Non si registrano feriti. Un bimbo, strattonato dall