Traffico Roma del 13-07-2019 ore 09 | 00

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 08 : 30 : CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO DELLA VIA PONTINA TRA LE USCITE POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PER LAVORI PULIZIA CHIUSA FINO ALLE 12,00 CA. VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, LA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE, IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. . CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN DIREZIONE DELLO STADIO ...
Traffico Roma del 13-07-2019 ore 07 : 30 : CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA PONTINA. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, VERSO Roma. CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. PRIMA EDIZIONE QUESTA MATTINA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA Roma RIGHTS RUN, CORSA SU STRADA DI 10 ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma- FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SULLA VIA PONTINA PER UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI: CI SONO CODE ANCHE PER Traffico DAL BIVIO CON LA VIA C. COLOMBO A CASTEL ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma- FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SULLA VIA PONTINA PER UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI: CI SONO CODE ANCHE PER Traffico DAL BIVIO CON LA VIA C. COLOMBO A CASTEL ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma- FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SULLA Via Aurelia RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via Domenico Marvasi in direzione DEL Raccordo Anulare PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU Via Attilio Friggeri AL BIVIO con Via della ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma- FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SULLA Via Aurelia RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via Domenico Marvasi in direzione DEL Raccordo Anulare PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU Via Attilio Friggeri AL BIVIO con Via della ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 18 : 00 : CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA LA BARRIERA E SAN CESAREO IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI. CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA RA L’USCITA DALLA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA.. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DI CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA, IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 17 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA LA BARRIERA E SAN CESAREO IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI. CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA RA L’USCITA DALLA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA.. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DI CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA, IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 14 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO LAURENTINA E USCITA RomaNINA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA ARDEATINA. TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA TERAMO. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA AURELIA ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 13 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO LAURENTINA E USCITA RomaNINA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA ARDEATINA. TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA TERAMO. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA AURELIA ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 12 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DI TORRE ROSSA E LARGO DON LUIGI GUANELLA . RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DI BRAVETTA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI SIAMO IN PROSSIMITA’ DI VIA GRAZIANO. SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA SULLA ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 11 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DI TORRE ROSSA E LARGO DON LUIGI GUANELLA . RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DI BRAVETTA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI SIAMO IN PROSSIMITA’ DI VIA GRAZIANO. SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA SULLA ...