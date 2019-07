Tour de France – Alaphilippe si riprende la maglia gialla | Nibali adesso è lontanissimo

Tour de France 2019 - Vincenzo molla di testa ed esce di classifica. Il progetto non lo ha mai convinto - ora caccia alle vittorie di tappa : Vincenzo Nibali ha deciso di uscire di classifica dal Tour de France, lo Squalo si è staccato sull’ultima salita dell’ottava tappa e ha alzato bandiera bianca: non lotterà per la maglia gialla e per il podio conclusivo a Parigi, la sua Grande Boucle cambia dopo una settimana in cui aveva dato dei segnali abbastanza positivi. L’ascesa che ha spezzato le gambe al 34enne era tutt’altro che proibitiva, la Cote de la Jaillere ...

Tour de France - De Gendt ha vinto 8appa/ Impresa del belga! Alaphilippe in giallo

Tour de France : impresa di De Gendt nell’ottava tappa - Alaphilippe torna in maglia gialla : Non sono mancate sorprese ed emozioni nell’ottava tappa del Tour de France con arrivo a Saint Etienne. Su un percorso di media montagna caratterizzato da continue salite e saliscendi, Thomas De Gendt ha portato a termine una vittoriosa fuga da lontano. Julian Alaphilippe ha dato ancora spettacolo per strappare la maglia gialla a Giulio Ciccone. Il corridore della Deceuninck Quickstep ha attaccato in compagnia di Thibaut Pinot riuscendo a ...

Tour de France 2019 - Thomas De Gendt : “Questo è il mio giorno - vittoria bellissima : ci ho sempre creduto” : Thomas De Gendt ha vinto l’ottava tappa del Tour de France 2019, il belga si è imposto sul traguardo di Saint Etienne al termine di una fuga a lunghissima gittata e ha tagliato il traguardo a braccia alzate. L’uomo della Lotto-Soudal è stato molto brillante per tutto il giorno, ha staccato De Marchi sull’ultima salita e nel finale ha tenuto duro non facendosi recuperare dagli inseguitori. Queste le dichiarazioni che Thomas De ...

Tour de France 2019 - tutte le classifiche dopo l’ottava tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Julian Alaphilippe si riprende la maglia gialla al termine dell’ottava tappa del Tour de France 2019. Il Francese con un attacco nel finale torna al comando della classifica generale, mentre Giulio Ciccone va in seconda posizione e si deve quindi accontentare della maglia bianca. Non cambiano invece i leader delle altre classifiche con Peter Sagan che resta in maglia verde e Tim Wellens in maglia a pois. Di seguito tutte le classifiche ...

Tour de France – Crollo di Nibali a Saint-Etienne - l’ammissione dell’allenatore Slongo : “credo che…” : Crollo di Vincenzo Nibali nell’ultima salita dell’ottava tappa del Tour de France: le parole dell’allenatore Paolo Slongo Un’ottava tappa deludente, quella di oggi al Tour de France, per gli appassionati italiani di ciclismo: Ciccone ha perso la maglia gialla e Vincenzo Nibali si è staccato dagli uomini di classifica, crollando nell’ultimo Gpm della tappa. “Non è successo niente, secondo me più che di ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Nibali esce di graduatoria - Pinot in testa con 19” su Thomas : Vincenzo Nibali è uscito di classifica al Tour de France 2019, lo Squalo si è staccato in salita durante l’ottava tappa ed è giunto al traguardo con 4 minuti di ritardo dagli altri big: la Grande Boucle del siciliano cambia radicalmente, ora dovrà puntare sulle tappe. Thibaut Pinot ha attaccato e ora è il migliore dei big con 19” su Geraint Thomas e 23” su Egan Bernal. Di seguito la classifica dei favoriti per la vittoria del ...

Tour de France 2019 - risultato ottava tappa : fuga vincente di De Gendt - Alaphilippe si riprende la maglia gialla - Nibali alla deriva : L’ottava tappa del Tour de France 2019 era sulla carta una delle frazioni più insidiose di questa 106ma edizione e così è stata, con grandi emozioni e capovolgimenti di fronte nel finale. L’assoluto protagonista dei 200 km da Mâcon a Saint-Étienne è il belga Thomas De Gendt, che conquista il successo dopo una fuga partita dal primo chilometro di corsa. Alle sue spalle si piazzano i Francesi Thibaut Pinot, il migliore dei big, e Julian ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica dell’ottava tappa Mâcon-Saint-Étienne : Thomas De Gendt arriva da solo sul traguardo : La Mâcon-Saint Étienne, ottava tappa di 200 km del Tour de France, settima in linea, si risolve con l’assolo del belga Thomas De Gendt, che arriva da solo al traguardo, precedendo l’accoppiata Thibaut Pinot – Julian Alaphilippe, con quest’ultimo che sfila la maglia gialla a Giulio Ciccone. Ordine d’arrivo Mâcon-Saint Étienne (200 km) 1 Thomas DE Gendt 164 LOTTO SOUDAL 05H 00′ 17” – B : 18” ...

Tour de France – A Saint-Etienne trionfa De Gendt - Alaphilippe si riprende la maglia gialla : Nibali crolla nell’8ª tappa : De Gendt trionfa sul traguardo di Saint-Etienne, Vincenzo Nibali esce di classifica al Tour de France. L’ottava tappa regala di nuovo la maglia gialla ad Alaphilippe E’ appena terminata l’ottava tappa del Tour de France: una frazione impegnativa per i ciclisti, che hanno pedalato per 220 km da Macon a Saint-Etienne. E’ Thomas De Gendt il vincitore della frazione odierna, seguito da Pinot e Alaphilippe. Nella volata ...

Tour de France 2019 - la tappa di domani : Saint-Étienne-Brioude. Altimetria - programma - orari e tv : domani (domenica 14 luglio) si svolgerà la nona tappa del Tour de France 2019, 170,5 km da Saint-Étienne a Brioude. La Grande Boucle propone un’altra frazione di media montagna, adatta ai corridori da classiche o ad una fuga da lontano, ma non è escluso che nel finale si possa muovere anche qualche big. Il percorso è caratterizzato da un continuo saliscendi, con tre GPM in programma. Dopo 31 km si affronterà il durissimo Mur ...

Tour de France – Tejay Van Garderen si ritira : mano fratturata per il ciclista statunitense : Tejay Van Garderen costretto a ritirarsi dal Tour de France: il ciclista americano alza bandiera bianca a causa di una frattura alla mano sinistra Il Tour de France perde uno dei suoi più importanti protagonisti. Tejay Van Garderen è stato costretto al ritiro a causa di una frattura alla mano sinistra, rimediata dopo un incidente nel corso dell’ottava tappa. Lo statunitense della EF Education First ha spiegato: “è stato un ...

Tour de France 2019 - Nairo Quintana sbaglia i tempi della sosta alla toilette! Che rischio durante la settima tappa : Nairo Quintana ha seriamente rischiato di perdere secondi preziosi in classifica generale durante la settima tappa del Tour de France andata in scena nella giornata di ieri. Il colombiano, tra i favoriti per il podio finale a Parigi, è stato molto incauto nel finale della frazione tra Belfort e Chalon-sur-Saone: a 30 km dal traguardo ha infatti deciso di fermarsi per espletare i propri bisogni fisiologici ma ha sbagliato completamente il momento ...