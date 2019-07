Tour de France 2019 | ottava tappa Mâcon-Saint-Étienne | percorso | favoriti e altimetria

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) Si prospetta una giornata davvero complicata per il gruppo delde. Oggi in programma l’: la; 200 km tondi tondi per una frazione che ricorda molto una grande Classica del Nord, con tre col e quattro côte che accompagneranno i corridori per tutto il. È una frazione nervosa, imprevedibile, perfetta per chi avrà voglia di tentare qualche colpo di mano. La strada persarà una vera via crucis per chi non è molto affine alle salite. Nel menù, 3800 metri di dislivello complessivo.Dopo la partenza dail gruppo affronterà già al chilometro 33 lo sprint intermedio di Cercié-en-Beaujolais. Dopodiché inizierà la lunga sequenza di GPM, a partire dai primi tre di seconda categoria, ossia il Col de la Croix Montmain, 6,1 km al 7% al chilometro 51, e poi ecco una breve discesa che porta al chilometro 71 con ...

matteorenzi : La Planche des Belles Filles al Tour de France è un arrivo mitico per gli italiani. Dopo i primi posti di Nibali (2… - RaiNews : Nello sprint finale, l'olandese ha battuto di mezza ruota l'australiano Caleb Ewan e lo slovacco Peter Sagan… - Sport_Mediaset : #TourdeFrance: #Groenewegen vince in volata, #Ciccone ancora in giallo -