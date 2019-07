Tour de France 2019 | Nairo Quintana sbaglia i tempi della sosta alla toilette! Che

Tour de France 2019 : si ritira Tejay Van Garderen! L’americano vittima di una caduta all’inizio della settima tappa : Tejay Van Garderen non si presenterà al via dell’ottava tappa del Tour de France. L’americano della EF Education First è costretto al ritiro dopo esser caduto nelle fasi iniziali della settima frazione, riportando abrasioni su viso e torace e soprattutto, come si è scoperto dalle radiografie successive alla tappa, la frattura del primo metacarpo della mano sinistra. La decisione di non far partire Van Garderen è stata presa dalla sua ...

LIVE Tour de France 2019 - Macon-St. Etienne in DIRETTA : Giulio Ciccone deve difendersi dagli attacchi di Alaphilippe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria dell’ottava tappa – I possibili scenari tattici dell’ottava tappa – Il programma dell’ottava tappa – La cronaca della settima tappa – La classifica generale del Tour de France – Tutte le puntate della “Fagiané di Magrini” Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Tour de France 2019, 200 km da Mâcon a Saint-Étienne. È ...

Tour de France : tappa 9 da Saint-Étienne a Brioude con tre salite nel percorso : Il 106° Tour de France proporrà la 9ª tappa nella giornata di domenica 14 luglio 2019. In occasione della festa nazionale Francese, che ricorda la presa della Bastiglia, ci attenderà una frazione con diversi saliscendi da Saint-Étienne a Brioude. Un percorso di 170,5 Km, che presenterà tre salite, le quali potrebbero andare a favorire una fuga da lontano. La Grande Boucle giungerà per la prima volta a Brioude, dove nel 2008 partì la 7ª tappa con ...

Tour de France – Da Macon a Saint-Etienne : percorso - altimetria e favoriti dell’8ª Tappa : Partenza da Macon e arrivo a Sain-Etienne per l’ottava Tappa del Tour de France: ecco percorso, altimetria e favoriti della frazione odierna Weekend di grande ciclismo sulle strade Francesi con il Tour de France che si avvia verso l’8ª Tappa. La frazione odierna parte da Macon e si snoda per 200 km fino al traguardo di Saint-Etienne. L’inizio di Tappa vedrà sicuramente i velocisti protagonisti, pronti ad accaparrarsi i punti dello sprint ...

Tour de France 2019 - l’ottava tappa Mâcon-Saint-Étienne (13 luglio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Potrebbe essere una tappa spettacolare quella di oggi da Mâcon a Saint-Étienne con tanti sali scendi che potrebbero favorire una fuga. Saranno ben sette i GPM che i corridori dovranno affrontare senza un metro di pianura. Si comincerà da Col de la Croix Montmain, 6,1 km al 7% dopo circa 50 km di corsa, ascesa di seconda categoria. Dal km 66 al 97 saranno ben tre i colli da scalare a partire da Col de la Croix de Thel, 4,1 km all’8,1%, seguito ...

Tour de France 2019 - ottava tappa Mâcon-Saint-Étienne : percorso - favoriti e altimetria. Sembra la Liegi - uomini di classifica a confronto : Si prospetta una giornata davvero complicata per il gruppo del Tour de France 2019. Oggi in programma l’ottava tappa: la Mâcon – Saint-Étienne; 200 km tondi tondi per una frazione che ricorda molto una grande Classica del Nord, con tre col e quattro côte che accompagneranno i corridori per tutto il percorso. È una frazione nervosa, imprevedibile, perfetta per chi avrà voglia di tentare qualche colpo di mano. La strada per Saint-Étienne ...

Tour de France 2019 : la guida completa. Percorso - favoriti - startlist - le 21 tappe e tantissimo altro : Il Tour de France 2019 si correrà da sabato 2 luglio a domenica 28 luglio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3000 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade transalpina. La Grande Boucle, giunta alla sua 106^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un Percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Tourmalet, Izoard, Galibieri ma anche una ...

Tour de France 2019 - è un’Italia protagonista! Giulio Ciccone in maglia gialla - una tappa a Viviani e tanti piazzamenti. Aspettando Nibali ed Aru : Il Tour de France 2019 sta regalando tantissime emozioni e grandi soddisfazioni per gli italiani. In queste prime sette tappe della Grande Boucle gli azzurri sono stati protagonisti di ottime prestazioni. Senza ombra di dubbio Giulio Ciccone è riuscito a rubare la scena ai colleghi grazie alla sua maglia gialla. Nella tappa con arrivo a La Planche des Belles Filles l’abruzzese ha visto sfumare la vittoria sull’ultima rampa, al 24% di ...

Tour dei France : volata a Groenewegen - Ciccone resta in giallo : Secondo giorno in giallo per Giulio Ciccone, che dopo l'impresa di ieri ha potuto sfoggiare il simbolo dell'inusitato primato al Tour de France in quella che e' stata oltretutto la tappa piu' lunga, la Belfort-Chalon sur Saone, di 230 chilometri. La frazione quasi tutta pianeggiante era anche occasione per una doppia festa tricolore, dato che lo scontato arrivo in volata lasciava ampie chance agli sprinter italiani. Ad alzare le braccia sul ...

Tour de France 2019 - una Grande Boucle senza un vero re delle volate. Quattro vincitori diversi e tanta incertezza : Sembra alquanto insolito assistere ad una Grande corsa a tappe dove non esiste un vero favorito per le vittorie di tappa allo sprint, eppure è quello che sta accadendo in questa edizione del Tour de France. Non sono bastati i pronostici della vigilia, e nemmeno quelli giornalieri, perchè alla fine ci troviamo di fronte ad un parterre di velocisti confuso, senza un vero dominatore. Oramai è diventata una lotta ad armi pari: tutti contro tutti. ...

Tour de France 2019 : Giulio Ciccone brillante in maglia gialla. Ora dovrà difendersi da Alaphilippe nelle prossime due tappe : Correre il Tour de France in maglia gialla è qualcosa di unico e per questo la giornata odierna resterà sempre impressa nella mente di Giulio Ciccone. La settima frazione di questa 106ma edizione della Grande Boucle non ha regalato grandi emozioni, ma quella di vedere nuovamente un italiano in giallo in mezzo al gruppo è stata sicuramente la più forte, almeno per tutti gli appassionati del Bel Paese. Il 24enne abruzzese è stato brillante, ha ...

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone : “È stata una giornata speciale. Domani daremo il massimo per provare a tenere questa maglia” : Giulio Ciccone ha concluso indenne questa giornata in maglia gialla, la prima tappa da leader della classifica generale del Tour de France 2019. Una frazione lunghissima in cui è riuscito anche a godersi il suo primato e a mostrare tutta la bellezza e la gioia di un giovane italiano che ha davanti a sé un futuro assai brillante. Supportato in maniera egregia dalla sua Trek-Segafredo, si è difeso alla grande anche nel finale di tappa, ...

Tour de France – Che sfortuna per Viviani : “stavo per scivolare nell’ultima curva - poi ho forato prima della volata” : La settima tappa del Tour de France 2019 si conclude in modo amaro per Elia Viviani: il ciclista italiano non riesce a completare la volata al meglio a causa di una foratura Tanta amarezza per Elia Viviani nel finale della 7ª tappa del Tour de France da Belfort a Chalon-sur-Saone. Il ciclista italiano, nonostante il finale pianeggiante adatto ai velocisti, non è riuscito a battagliare con i migliori a causa di una foratura che lo ha ...