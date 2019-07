Tour de France 2019 | la guida completa Percorso | favoriti | startlist | le 21 tappe e

Tour de France 2019 - è un’Italia protagonista! Giulio Ciccone in maglia gialla - una tappa a Viviani e tanti piazzamenti. Aspettando Nibali ed Aru : Il Tour de France 2019 sta regalando tantissime emozioni e grandi soddisfazioni per gli italiani. In queste prime sette tappe della Grande Boucle gli azzurri sono stati protagonisti di ottime prestazioni. Senza ombra di dubbio Giulio Ciccone è riuscito a rubare la scena ai colleghi grazie alla sua maglia gialla. Nella tappa con arrivo a La Planche des Belles Filles l’abruzzese ha visto sfumare la vittoria sull’ultima rampa, al 24% di ...

Tour de France 2019 - una Grande Boucle senza un vero re delle volate. Quattro vincitori diversi e tanta incertezza : Sembra alquanto insolito assistere ad una Grande corsa a tappe dove non esiste un vero favorito per le vittorie di tappa allo sprint, eppure è quello che sta accadendo in questa edizione del Tour de France. Non sono bastati i pronostici della vigilia, e nemmeno quelli giornalieri, perchè alla fine ci troviamo di fronte ad un parterre di velocisti confuso, senza un vero dominatore. Oramai è diventata una lotta ad armi pari: tutti contro tutti. ...

Tour de France 2019 : Giulio Ciccone brillante in maglia gialla. Ora dovrà difendersi da Alaphilippe nelle prossime due tappe : Correre il Tour de France in maglia gialla è qualcosa di unico e per questo la giornata odierna resterà sempre impressa nella mente di Giulio Ciccone. La settima frazione di questa 106ma edizione della Grande Boucle non ha regalato grandi emozioni, ma quella di vedere nuovamente un italiano in giallo in mezzo al gruppo è stata sicuramente la più forte, almeno per tutti gli appassionati del Bel Paese. Il 24enne abruzzese è stato brillante, ha ...

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone : “È stata una giornata speciale. Domani daremo il massimo per provare a tenere questa maglia” : Giulio Ciccone ha concluso indenne questa giornata in maglia gialla, la prima tappa da leader della classifica generale del Tour de France 2019. Una frazione lunghissima in cui è riuscito anche a godersi il suo primato e a mostrare tutta la bellezza e la gioia di un giovane italiano che ha davanti a sé un futuro assai brillante. Supportato in maniera egregia dalla sua Trek-Segafredo, si è difeso alla grande anche nel finale di tappa, ...

Tour de France 2019 - Elia Viviani : “All’ultima curva stavo per scivolare ed ho forato la ruota anteriore” : Tanta sfortuna per Elia Viviani nella volata che ha chiuso la settima frazione del Tour de France, la Belfort-Chalon-sur-Saône, di 230 km: l’italiano, come dichiarato ai microfoni Rai a fine gara, ha forato la ruota anteriore, tentando comunque di andare a giocarsi la vittoria, non andando oltre la sesta posizione. Queste le sue dichiarazioni a caldo: “All’ultima curva stavo per scivolare ed ho forato la ruota anteriore. Sono ...

Tour de France - Dylan Groenewegen vince lo sprint della settima tappa : Dopo una giornata di montagna si è tornati a parlare di sprint al Tour de France. La settima tappa era la più lunga delle tre settimane di corsa, ma anche una delle più semplici dal punto di vista altimetrico. Nel finale di Chalon sur Saone la Deceuninck Quickstep è stata perfetta per preparare lo sprint a Elia Viviani, che però non è riuscito a tenere testa allo spunto degli avversari. Dylan Groenewegen è riuscito ad anticipare la volata ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della settima tappa Belfort-Chalon-sur-Saône : sprint vincente di Dylan Groenewegen. Giulio Ciccone ancora in giallo : Dylan Groenewegen ha vinto con una fantastica volata la settima tappa del Tour de France 2019 da Belfort a Chalon-sur-Saône. Il ciclista della Jumbo-Visma ha battuto di pochissimi centimetri Caleb Ewan. Terzo ha chiuso la maglia verde Peter Sagan. Non benissimo Elia Viviani partito forse un po’ troppo presto ha chiuso al sesto posto. Giulio Ciccone ha difeso tranquillamente la sua maglia gialla. Tour DE France 2019, ORDINE D’ARRIVO settima ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas resta al comando dopo la settima tappa : Non cambia nulla in chiave classifica dopo la settima tappa al Tour de France 2019. Frazione pianeggiante, la più lunga della Grande Boucle, oggi, che ha premiato allo sprint Dylan Groenewegen. Andiamo a scoprire la classifica dei favoriti in chiave Maglia Gialla a Parigi: al comando ancora Geraint Thomas che ieri ha dato spettacolo a La Planche des Belles Filles. classifica GENERALE DEI favoriti AL Tour DE France (dopo la settima tappa): 1. ...

Classifica Tour de France 2019 - settima tappa : Giulio Ciccone mantiene la maglia gialla! : Volata doveva essere, e volata è stata: la settima tappa del Tour de France, Belfort-Chalon-sur-Saône, di 230 km, non ha mutato la Classifica generale, con la maglia Gialla di leader che resta sulle spalle di Giulio Ciccone. Julian Alaphilippe resta in seconda posizione a 6″. Classifica GENERALE Tour DE France 2019 (dopo la settima tappa): 1 Giulio Ciccone 133 TREK – SEGAFREDO 29H 17′ 39” – B : 14” – 2 ...