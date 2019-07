Thalita Malagò di AESVI tra le 100 donne italiane di successo nel 2019

eurogamer

(Di sabato 13 luglio 2019) Competenza, creatività, carisma e grandi capacità hanno permesso adi essere inclusa tra le 100dinel.Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del segretario generale di, Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani.Forbes ha deciso di pubblicare un elenco con "il meglio dell'Italia al femminile nel", presentando in ordine alfabetico coloro che, grazie alle loro grandi capacità, sono state in grado "di interpretare il proprio ruolo, in azienda o nella società".Leggi altro...

Eurogamer_it : Thalita Malagò di #AESVI figura tra le 100 donne italiane di successo nel 2019. -