Tetano | le rose sono più pericolose del famoso “chiodo arrugginito”

(Di sabato 13 luglio 2019) Ferirsi con un chiodo arrugginito è, nell’immaginario collettivo, la principale modalità per prendere il, così come la convinzione che si tratti di una malattia contagiosa e che una pronta disinfezione della ferita con acqua ossigenata possa evitare la malattia. Si tratta però di informazioni infondate. O almeno imprecise, come ricorda ‘Dottore, ma è vero che…?‘, la rubrica online della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) contro le fake news. Il primo pregiudizio sfatato dai medici è che ilsia contagioso. Non lo è, non può essere trasmesso direttamente tra le persone. La malattia, inoltre, non dipende direttamente dall’invasione dei tessuti da parte di un agente infettivo, ma dagli effetti di una potente neurotossina prodotta da un batterio chiamato Clostridium tetani, presente nell’ambiente, e che attraverso ferite ...

